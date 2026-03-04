Einige Fragezeichen vor dem Auftakt der F1-Saison

Viele Herausforderungen

Vierfach-Champion Max Verstappen hat mit seiner Kritik am Fahrverhalten der neuen Boliden („Wie Formel E auf Steroiden“) für Aufsehen gesorgt, darf sich aber Hoffnungen auf die Rückkehr auf den WM-Thron machen. Die in Zusammenarbeit mit Ford erstmals von Red Bull selbst hergestellten Triebwerke scheinen zu funktionieren. „Die Herausforderung dieses Reglements ist massiv“, sagte Teamchef Laurent Mekies. „Aber wir versuchen Lösungen zu finden, von denen wir das Gefühl haben, dass sie so noch nicht auf dem Tisch waren.“