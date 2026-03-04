Ursache von Stallbrand in Uttendorf ist geklärt

Kranhersteller Palfinger 2025 mit stabilem Umsatz
Ein Brand in Uttendorf in Salzburg hat Dienstagfrüh für einen Großeinsatz gesorgt. Am Dorfplatz stand ein Stallgebäude in Flammen. Mehrere Feuerwehren rückten an, es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Nun konnte die Ursache für das Inferno geklärt werden.
Als Brandursache wurde ein Defekt einer elektrischen Installation im Bereich des Hühnerstalls angenommen. Zu diesem Schluss kamen Ermittlungsergebnisse der Brandermittler der Polizei sowie des Sachverständigen.
Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ein angrenzendes Wohnhaus konnte geschützt werden. Kühe und Kälber wurden rechtzeitig ins Freie gebracht.
