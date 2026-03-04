Vorteilswelt
Jetzt im Achtelfinale

„Großartig!“ Cup-Märchen von Underdog geht weiter

Fußball International
04.03.2026 09:21
Letzter in der dritten englischen Liga, aber im Achtelfinale des ältesten Pokalwettbewerbs der ...
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tabellenletzter in der dritten englischen Liga – und doch steht Port Vale nun überraschend im Achtelfinale des prestigeträchtigen FA-Cups. Gegen den favorisierten Zweitligisten Bristol City konnte man sich am Dienstagabend in der Verlängerung durchsetzen und trifft nun auf einen Premier-League-Klub. 

0 Kommentare

Ben Waine sorgte in der 112. Minute für die Entscheidung! Sein Ball, der an allen Gegenspielern vorbeirollte und damit für den 2:1-Endstand sorgte, ließ alle Dämme brechen. „Das ist unglaublich“, zeigte sich der Matchwinner gegenüber der BBC anschließend überglücklich. 

Am Ende war wohl auch der Zustand des Rasens ausschlaggebend, wie Waine zugab: „Der entscheidende Schuss wäre wahrscheinlich von der Linie geklärt worden, wenn der Platz besser gewesen wäre.“ Und doch, die Leistung solle das nicht schmälern: „Alle haben sich den Hintern aufgerissen, und dass wir am Ende dafür belohnt wurden, ist einfach großartig!“

Jetzt wartet Sunderland
Damit steht Port Vale im Achtelfinale des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt. Dort wartet mit Sunderland nun auch noch ein Verein aus der Premier League. Die Vorfreude darauf ist riesig. Besonders für Waine, der zusätzlich Anhänger von Sunderlands Erzrivalen ist. „Ich bin Newcastle-Fan, also kann es losgehen.“ 

Der Einzug ins FA-Cup-Achtelfinale ist für Port Vale durchaus eine Sensation. Immerhin ist der Verein aus Stoke-on-Trent abgeschlagener Tabellenletzter in der dritten Liga. 

