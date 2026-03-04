„Großartig!“ Cup-Märchen von Underdog geht weiter

Am Ende war wohl auch der Zustand des Rasens ausschlaggebend, wie Waine zugab: „Der entscheidende Schuss wäre wahrscheinlich von der Linie geklärt worden, wenn der Platz besser gewesen wäre.“ Und doch, die Leistung solle das nicht schmälern: „Alle haben sich den Hintern aufgerissen, und dass wir am Ende dafür belohnt wurden, ist einfach großartig!“