Nach Unfall: Herausfordernder Einsatz wegen E-Auto

E-Auto involviert

Nach der Bergung durch die Feuerwehr kam sie mit dem Hubschrauber ins Spital nach Salzburg. Die Insassen des anderen Fahrzeuges kamen mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau. Für die Feuerwehr war der Einsatz fordernd, da ein Unfallfahrzeug ein Elektroauto war. Diese Fahrzeuge würden zusätzliches Gefahrenpotenzial bergen, wie potenziell verzögerte Brand- sowie Reaktionsereignisse oder Hochvoltkomponenten mit Spannungen im Bereich mehrerer hundert Volt.