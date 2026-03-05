Nach Unfall: Herausfordernder Einsatz wegen E-Auto

Auf der Mattseerstraße bei Jeging kollidierten Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge frontal. Beide wurden in eine angrenzende Wiese geschleudert, eine Person im Wagen eingeklemmt. Für die Feuerwehr war der Einsatz fordernd, da es sich um ein Elektrofahrzeug mit Hochvoltsystem handelte.
Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 69-Jähriger aus Munderfing mit seinem Auto auf der L 505 Mattseerstraße von Richtung Salzburg kommend in Richtung Pfaffstätt. Mit im Auto saßen zwei Personen aus Mauerkirchen (70, 67). Im Gemeindegebiet von Jeging kollidierte das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das von einer 67-Jährigen aus Mattighofen gelenkt wurde.
Lenkerin eingeklemmt
Der 69-Jährige gab gegenüber der Polizei an, kurz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben, in weiterer Folge von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen das Auto der 67-Jährigen geprallt zu sein. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes in eine Wiese geschleudert, die 67-Jährige im Auto eingeklemmt.
E-Auto involviert
Nach der Bergung durch die Feuerwehr kam sie mit dem Hubschrauber ins Spital nach Salzburg. Die Insassen des anderen Fahrzeuges kamen mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau. Für die Feuerwehr war der Einsatz fordernd, da ein Unfallfahrzeug ein Elektroauto war. Diese Fahrzeuge würden zusätzliches Gefahrenpotenzial bergen, wie potenziell verzögerte Brand- sowie Reaktionsereignisse oder Hochvoltkomponenten mit Spannungen im Bereich mehrerer hundert Volt.
