13 Angeklagte nach Waffenübung vor Gericht

Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz stehen am Donnerstag 13 Personen vor dem Landesgericht Wels. Sie hatten im vergangenen Oktober auf einem Bauernhof in Vorchdorf eine Waffenübung abgehalten. Wie viel von den Vorwürfen überbleibt, und warum sie diese Übung abgehalten hatten, dürfte sich bis Nachmittag klären.
Am 11. Oktober 2025 traute ein Zeuge seinen Augen nicht: Auf einem Bauernhof in Vorchdorf schlichen und liefen 23 bewaffnete Gestalten herum. Als die schnelle Interventionsgruppe und die Cobra anrückten, flohen die Männer und Frauen ins Gebäude. Nachdem die Ermittlungen in einigen Fällen eingestellt worden waren, stehen heute, am Donnerstag, 13 Personen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz am Landesgericht Wels.
Auch gegen Offizier eingestellt
Gegen einen der Teilnehmer, ausgerechnet ein Offizier des Bundesheers, war im Anschluss sogar wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt ermittelt worden, dieses Verfahren wurde aber mittlerweile eingestellt.
Keine Hinweise auf Staatsverweigerung
Etwa 50 halbautomatische Waffen, die teilweise zerlegt oder versteckt waren, wurden sichergestellt. Hinweise auf Extremismus oder Staatsverweigerung hätten sich aber keine ergeben. Der Prozess ist bis 15.30 Uhr anberaumt.
