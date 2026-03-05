13 Angeklagte nach Waffenübung vor Gericht

Am 11. Oktober 2025 traute ein Zeuge seinen Augen nicht: Auf einem Bauernhof in Vorchdorf schlichen und liefen 23 bewaffnete Gestalten herum. Als die schnelle Interventionsgruppe und die Cobra anrückten, flohen die Männer und Frauen ins Gebäude. Nachdem die Ermittlungen in einigen Fällen eingestellt worden waren, stehen heute, am Donnerstag, 13 Personen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz am Landesgericht Wels.