Tierschützer fordern Ausweitung der Chippflicht

Seit einer Woche beobachteten Anrainern im Palting eine schwarze, scheinbar herrenlose Katze. Sie brachten das Tier zur Pfotenhilfe Lochen, wo es bis dato versorgt wird. „Die Katze hat keinen Schwanz und das Fell am Rücken war vollkommen verfilzt und verklebt, weswegen sie bei der Aufnahmeuntersuchung geschoren werden musste. Die Katze ist zutraulich und freundlich, weswegen wir davon ausgehen, dass sie einen Halter hat. Wir haben sie Clara genannt und sind für Hinweise auf den Halter dankbar“, so Chefin Johanna Stadler.