Diverse Events rund um den Weltfrauentag

An diesem Wochenende stehen einige Veranstaltungen ganz im Zeichen des internationalen Frauentags. So lädt etwa die Tanzschule Hippmann zum Ladies First Day unter dem Motto „Hippfrau“. Und auf der Hofbühne Tegernbach steht mit Fusion 5 geballte Frauenpower auf dem Programm. Auch Freunde des Theaters, des Kabaretts und der Flohmärkte werden in dieser Woche nicht enttäuscht werden.