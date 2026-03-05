Galerie 422: Körper und Seele in Auflösung

Die Galerie 422 in Gmunden bleibt ein Kraftort der Gegenwartskunst in Österreich. In der ersten Saisonausstellung werden hier Werke von Anna Khodorkovskaya und Stefan Zsaitsits präsentiert: Zwei Namen, die am Kunstmarkt derzeit immer stärker nachgefragt sind.

Khodorkovskaya (41) stammt aus Moskau und lebt seit über zehn Jahren in Wien. Die Erwin Bohatsch-Schülerin arbeitet breit gefächert und entwickelt aus Bild‑ und Wortfragmenten sozialer Medien Mosaike, Performances und Gemälde.