Unternehmer: „Wünschen uns von Politik mehr Mut“

In Summe 9,5 Millionen Euro investierte der Faserzement-Hersteller Swisspearl Österreich in den vergangenen drei Jahren in sein Werk in Vöcklabruck in Oberösterreich. „Wir sind bereit, hier zu investieren, aber wir brauchen Rahmenbedingungen dafür“, sagt Geschäftsführer Hans-Jörg Kasper. „Wir brauchen Planungssicherheit bei Energiepreisen und Bürokratieabbau. Es liegen die richtigen Themen auf dem Tisch, aber wir wünschen uns von der Politik mehr Mut.“