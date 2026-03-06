Lkw-Lenker hielt sich nicht an die Ruhezeiten

Schlafen und Ruhe sind überbewertet. Das dachte sich zumindest offenbar ein rumänischer Lkw-Lenker (34), bei dem bei einer Kontrolle in Oberösterreich zahlreiche Verstöße nach den Ruheregeln nachgewiesen werden konnte. Der Mann wurde angezeigt.
Am Donnerstag gegen 21.26 Uhr wurde am Verkehrskontrollplatz Kematen am Innbach der rumänische LKW-Lenker kontrolliert. Bei der Kontrolle der Daten des digitalen Kontrollgerätes wurde festgestellt, dass die Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten gefälscht wurden.
14 Verstöße
Nach vollständiger Auswertung konnten insgesamt 14 schwerwiegende und schwere Verstöße nach der EG-Verordnung festgestellt werden. Der Mann wurde umgehend angezeigt. Außerdem wird der 34-jährige rumänische Beschuldigte auch bei dere Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.
