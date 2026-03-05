ÖVP-Postenschacher: „Ich war nicht erwünscht“

Vor Gericht schilderte sie ausführlich ihre Tätigkeit im Finanzamt Braunau. Sie war zunächst Fachvorständin und damit Stellvertreterin des Behördenleiters. Als dieser vor seiner Pensionierung Resturlaub nahm, übernahm sie die Leitung des Finanzamts zunächst faktisch und später offiziell interimistisch. „Wir waren ein Dreamteam“, sagte sie über die Zusammenarbeit. In dieser Zeit hätten sich auch die Leistungskennzahlen verbessert.