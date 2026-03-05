Unerwarteter Chefwechsel im Aluminium-Konzern

Stellungnahme des scheidenden Chefs

Helmut Kaufmann (63), der 19 Jahre im Vorstand der AMAG war, legte laut Aussendung des Unternehmens sein Mandat selbst zurück: „Nach fast zwei Jahrzehnten in der AMAG danke ich der gesamten Belegschaft, meinen Co-Vorständen und dem Aufsichtsrat für das stets entgegengebrachte Vertrauen sowie für die hervorragende Zusammenarbeit und das gemeinsam Erreichte. In einem von eindrucksvollen Forschungsergebnissen, raschen technischen Weiterentwicklungen und politischen Herausforderungen geprägten Umfeld ist es gelungen, die AMAG und ihre Spezialprodukte bei Technologie und Nachhaltigkeit führend am internationalen Markt zu positionieren. Ich wünsche dem neuen Vorstandsteam und dem gesamten Unternehmen für die weitere Zukunft das Beste und viel Erfolg.“