Nach zwei Jahren

Unerwarteter Chefwechsel im Aluminium-Konzern

Oberösterreich
05.03.2026 17:08
Dr. Helmut Kaufmann wird unerwartet abgelöst
Dr. Helmut Kaufmann wird unerwartet abgelöst(Bild: AMAG Austria Metall AG/APA-Fotoservice/Leitner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ablöse – eine unerwartete Personalentscheidung auf höchster Ebene wird aus der AMAG in Braunau-Ranshofen gemeldet. Der seit etwas mehr als zwei Jahren als Chef fungierende Helmut Kaufmann wird mit 1. Mai abgelöst. Gründe bleibt das Unternehmen schuldig.

0 Kommentare

Bei der Austria Metall AG AMAG kommt es zu einem vorzeitigen Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO). Helmut Kaufmann (63) wird als Vorstandsvorsitzender und als Technikvorstand vom derzeitigen Vertriebsvorstand (CSO) Victor Breguncci (51) per 1. Mai abgelöst. Das teilte die börsennotierte Firma am Donnerstag nach Börsenschluss auf Basis eines entsprechenden Beschlusses des Aufsichtsrates mit. 

Abberufung nach 26 Monaten
Kaufmann war mit 1. Jänner 2024 vom Aufsichtsrat als Chef der Ranshofener Aluminium-Schmiede bestellt worden, damals noch mit den salbungsvollen Worten: „Mit Helmut Kaufmann haben wir seit 16 Jahren einen sehr erfahrenen Manager im AMAG-Vorstand, der die strategische Entwicklung des Unternehmens als Technikvorstand maßgeblich mitgestaltet hat.“ Konkrete Gründe für die Abberufung hatte die börsennotierte AMAG nicht mitgeteilt.

Gewinneinbruch
Im Vorjahr hat der energieintensive Konzern um rund ein Fünftel weniger Gewinn erzielt, der Umsatz stieg dagegen leicht an. Unterm Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von 34 Millionen Euro – um 21,3 Prozent weniger als im Jahr davor, wurde vergangenen Freitag bekannt geben. Der stark von der US-Handelspolitik beeinflusste Wettbewerb habe für Margenrückgänge gesorgt, strategische Flexibilität und Maßnahmen zur Stabilisierung federten die Auswirkungen etwas ab.

Investitionen minimiert
Das abgelaufene Jahr habe jedenfalls „ein sehr schwieriges Umfeld“ geboten, es habe sich von Quartal zu Quartal verändert, berichtete Vorstands- und Technikchef Kaufmann noch bei der Bilanzpressekonferenz in Wien. „Im zweiten Quartal ist Trump eingefallen, 50 Prozent auf Stahl und Aluminium einzuheben.“ Die AMAG habe Stabilisierungsmaßnahmen gesetzt und Ausgaben sowie Investitionen auf ein Minimum reduziert.

Stellungnahme des scheidenden Chefs
Helmut Kaufmann (63), der 19 Jahre im Vorstand der AMAG war, legte laut Aussendung des Unternehmens sein Mandat selbst zurück: „Nach fast zwei Jahrzehnten in der AMAG danke ich der gesamten Belegschaft, meinen Co-Vorständen und dem Aufsichtsrat für das stets entgegengebrachte Vertrauen sowie für die hervorragende Zusammenarbeit und das gemeinsam Erreichte. In einem von eindrucksvollen Forschungsergebnissen, raschen technischen Weiterentwicklungen und politischen Herausforderungen geprägten Umfeld ist es gelungen, die AMAG und ihre Spezialprodukte bei Technologie und Nachhaltigkeit führend am internationalen Markt zu positionieren. Ich wünsche dem neuen Vorstandsteam und dem gesamten Unternehmen für die weitere Zukunft das Beste und viel Erfolg.“

Weitere Personalentscheidungen
Bei der Aufsichtsratssitzung gab es auch weiter Personalentscheidungen: Claudia Trampitsch (48) wird vorzeitig für weitere drei Jahre, beginnend mit dem 01.01.2027, als Finanzvorständin wieder bestellt und AMAG-Manager Alexander Moser-Parapatits (40), bisher Bereichsleiter „Strategy & Corporate Development“, wird als Chief Strategy & Innovation Officer (CSIO) ab 1. Mai 2026 neu in den Vorstand berufen

Oberösterreich
05.03.2026 17:08
Nach zwei Jahren
Unerwarteter Chefwechsel im Aluminium-Konzern
