Die meisten Patente kommen aus Oberösterreich

Mehr Markenanmeldungen

Ein deutlicheres Plus verzeichnete das Patentamt im Vorjahr in Sachen Markenanmeldungen, wo erstmals seit dem Jahr 2021 die Zahlen wieder im Steigen sind: 5.022 Anmeldungen entsprechen einem Zuwachs von 13 Prozent gegenüber 2024. Auch im Bereich der EU-Markenanmeldungen und bei den internationalen Markenanmeldungen durch Österreicherinnen und Österreicher ist ein Plus zu verzeichnen. Der für den Innovationsbereich zuständige Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) wertet die aktuellen Zahlen als „äußerst positives Signal für den Wirtschaftsstandort“.