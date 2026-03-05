„Verantwortlich sind die Täter, nicht die Frauen“

Eine Nachbarin bemerkte, dass ein Mann wiederholt seine Frau schlug und alarmierte die Polizei. Die Mutter zog daraufhin mit ihren drei Kindern ins Frauenhaus: „Als sie bei uns ankam, mussten wir zuerst ins Spital fahren, da sie gewürgt, geschlagen und getreten worden war“, schildert Michaela Hirsch (59). Seit 24 Jahren leitet sie das Frauenhaus Vöcklabruck, kennt Fälle wie diese und sagt: „Das ist keine Familientragödie, sondern Gewalt gegen Frauen und Kinder.“