„Verantwortlich sind die Täter, nicht die Frauen“

Oberösterreich erhöht in den nächsten Jahren die Kapazität in den Schutzunterkünften für von Gewalt betroffene Frauen. Eine Sozialarbeiterin erzählt aus der Praxis und betont, wie wichtig Zivilcourage und Hinschauen für Betroffene sind.
Eine Nachbarin bemerkte, dass ein Mann wiederholt seine Frau schlug und alarmierte die Polizei. Die Mutter zog daraufhin mit ihren drei Kindern ins Frauenhaus: „Als sie bei uns ankam, mussten wir zuerst ins Spital fahren, da sie gewürgt, geschlagen und getreten worden war“, schildert Michaela Hirsch (59). Seit 24 Jahren leitet sie das Frauenhaus Vöcklabruck, kennt Fälle wie diese und sagt: „Das ist keine Familientragödie, sondern Gewalt gegen Frauen und Kinder.“
Hinschauen wichtig
Hirsch betont die Wichtigkeit von Zivilcourage und appelliert, bei Verdachtsmomenten Hilfe anzubieten. „Wir müssen von klein auf patriarchale Strukturen aufbrechen. Kommt es zu Gewalt, sind nie die Frauen verantwortlich. Es gibt keinen Grund für Schläge“, betont die Sozialarbeiterin.
Hohe Auslastung
Im Vorjahr war das Frauenhaus Vöcklabruck zu 98 Prozent ausgelastet und auch momentan sei nur ein Platz frei. „Rund zwei Drittel der Frauen schaffen nach dem Auszug ein eigenes Leben, ein Drittel geht zurück zum Partner“, weiß Hirsch.
In jedem Bezirk soll es eine Schutzunterkunft geben. Das ist wichtig, weil lange Anfahrtszeiten eine große Hürde sein können.
Christine Haberlander (ÖVP), Frauenlandesrätin
Bild: Daniel Hinterramskogler, https:/
Ausbau geplant
Aktuell stehen in Oberösterreich sechs Frauenhäuser mit 127 Plätzen zur Verfügung (siehe Grafik). Im Inneren Salzkammergut (Fertigstellung Ende 2026) und Unterem Mühlviertel (Fertigstellung Anfang 2027) sind weitere geplant. Wo genau diese entstehen, gibt das Land OÖ nicht preis, um die Opfer zu schützen. Außerdem gibt es insgesamt 20 Frauenübergangswohnungen, die 27 Frauen und 53 Kindern Schutz bieten.
„Mehr als Dach über Kopf“
In den nächsten Jahren soll hier die Kapazität um 12 Frauen- und 24 Kinderplätze ausgebaut werden. „Diese Unterkünfte sind mehr als Dach über dem Kopf, sie sind ein Zeichen unserer Solidarität“, sagt Frauenlandesrätin Christine Haberlander (ÖVP).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.