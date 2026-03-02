Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Berufsorientierung

Wo Schüler als Handwerker „probearbeiten“ können

Burgenland
02.03.2026 17:08
Die Bagger-Simulation ist das Highlight der Future Factory.
Die Bagger-Simulation ist das Highlight der Future Factory.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Berufsorientierung praktisch erleben können Schüler in der neuen „Future Factory“. Das soll auch gegen den Fachkräftemangel helfen.

0 Kommentare

Einmal (virtuell) einen Bagger steuern, einen Kamin inspizieren oder Spenglerarbeiten an einer Motorhaube durchführen – das alles und mehr kann man künftig beim neuen Berufsorientierungsangebot „Future Factory“ in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt.

Kostenlose Busse für Klassen
Auf einer Fläche von 500 Quadratmetern können 50 verschiedene berufliche Aktivitäten erkundet werden. Die Zielgruppe sind Schüler der siebenten Schulstufe, erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth. Auch für Jüngere wird es ein altersgerecht angepasstes Format geben. Es werden sogar kostenlos eigene Busse organisiert.

Eröffnung der „Future Factory“.
Eröffnung der „Future Factory“.(Bild: Reinhard Judt)

Tätowierer oder Baggerfahrer?
Die Kinder und Jugendlichen haben dabei die Chance, realitätsnah zu erfahren, wie es ist, in einem bestimmten Beruf zu arbeiten. Das Spektrum ist weit gestreut: Tätowierer, Verkäufer und Fitnesstrainer sind ebenso inkludiert, wie Robotik, Green Jobs und Elektronik. Am Ende gibt es eine Auswertung und Analyse samt Interessenprofil.

Auch Arbeitslose sollen Angebot nutzen
Ausgewählt wurden die Branchen in Zusammenarbeit mit den Innungen, erklärt Wirtschaftskammer-Direktor Harald Schermann. Auch Bildungsdirektion und AMS waren eingebunden. Mittelfristig ist es vorstellbar, dass auch Arbeitslose das Angebot nutzen können. Die Kosten von 1,2 Millionen Euro hat die Kammer vollständig aus eigener Tasche bezahlt.

Eine der Stationen ist Fashion und Design.
Eine der Stationen ist Fashion und Design.(Bild: Reinhard Judt)

Die richtige Berufsentscheidung
Ganz uneigennützig ist die Investition natürlich nicht. Durch die Berufsorientierung sollen junge Menschen für eine Lehre begeistert werden. Zusätzlich will man verhindern, dass Jugendliche eine Ausbildung in einer Branche beginnen, in der sie auf Dauer nicht glücklich werden. Wirth – selbst Vater – betont, wie wichtig es ist, dass junge Menschen verschiedene Berufe kennenlernen können.

Auch Fliesenlegen können die Schüler ausprobieren.
Auch Fliesenlegen können die Schüler ausprobieren.(Bild: Reinhard Judt)

Mangel an Fachkräften
Gleichzeitig fehlt es der Wirtschaft an Facharbeitern. Die „Sogwirkung von Wien“ sorge dafür, dass immer weniger Menschen im Burgenland arbeiten würden, sagt Schermann. Besonders Handel und Gastronomie würden aktuell dringend nach Mitarbeitern suchen.

Lehre oder Studium?
Der Wirtschaftskammer-Direktor glaubt nicht, dass sich Jugendliche trotzdem eher für ein Studium statt für eine Lehre entscheiden. Gerade bei den Einstiegsgehältern sei der Unterschied zwischen einem Handwerker und einem Akademiker nicht mehr so groß, so Schermann. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
02.03.2026 17:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
8° / 13°
Symbol bedeckt
Güssing
5° / 13°
Symbol bedeckt
Mattersburg
6° / 12°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
6° / 13°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
7° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

Live
krone.at-Liveticker
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.189 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
403.212 mal gelesen
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
286.721 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
3127 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1295 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Neue Pläne
Norbert Hofer blickt jetzt in die Zukunft
U-Ausschuss tagt
„Neue Eisenstädter“: Eine Frage des Anstandes
„Neue Eisenstädter“
Kontrolle im Wohnbau: SPÖ drängt auf Reform
Vorstoss
Wirtschaft wünscht sich „flexible“ Schulferien
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf