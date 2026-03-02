Wo Schüler als Handwerker „probearbeiten“ können

Die richtige Berufsentscheidung

Ganz uneigennützig ist die Investition natürlich nicht. Durch die Berufsorientierung sollen junge Menschen für eine Lehre begeistert werden. Zusätzlich will man verhindern, dass Jugendliche eine Ausbildung in einer Branche beginnen, in der sie auf Dauer nicht glücklich werden. Wirth – selbst Vater – betont, wie wichtig es ist, dass junge Menschen verschiedene Berufe kennenlernen können.