Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorstoss

Wirtschaft wünscht sich „flexible“ Schulferien

Burgenland
02.03.2026 07:58
Nächstes Jahr könnte der Ski-Urlaub dem Fasching in den Semesterferien Konkurrenz machen.
Nächstes Jahr könnte der Ski-Urlaub dem Fasching in den Semesterferien Konkurrenz machen.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Schulfrei nur dann, wenn es der Wirtschaft passt? In einem Vorstoß verlangt die Kammer eine Änderung des Schulferiengesetzes. Das soll auch den Familien Vorteile bringen.

0 Kommentare

Mit einer ungewöhnlichen Forderung lässt die Wirtschaftskammer Burgenland derzeit aufhorchen. Sie tritt für eine Überarbeitung des Schulferiengesetzes ein. Das Ziel dabei soll eine Neuregelung sein, welche mehr Rücksicht auf wirtschaftliche Auswirkungen nimmt, wenn die Ferien zu einem ungünstigen Zeitpunkt stattfinden. Profitieren sollen davon die Betriebe genauso wie die Familien.

Teures Skifahren statt Faschingsfeiern
Die Interessenvertretung führt als Beispiel die Semesterferien nächstes Jahr an. 2027 werden die Schüler von 8. bis 13. Februar freihaben. Gleichzeitig ist da aber auch der Faschingshöhepunkt. Aus Sicht der Wirtschaftskammer wird diese Überschneidung den Gastronomen Nachteile bringen. Denn statt zu feiern, werden viele Eltern mit ihren Kindern in den Skiurlaub fahren. Nach Kärnten wird im Burgenland der Fasching am stärker gefeiert als in anderen Bundesländer – mit zahlreichen Veranstaltungen und traditionell hoher Auslastung. „Wenn jedoch viele Landsleute genau dann auf Urlaub sind, fehlen nicht nur der Gastronomie diese Gäste, es leidet auch die Brauchtumspflege“, erklärt Wirtschaftkammer-Präsident Andreas Wirth.

Bis zu 15 Prozent teurer
Gleichzeitig müssen Eltern mit Kindern mit höheren Ausgaben in den Skigebieten rechnen, denn die Faschingswoche ist – wie auch die Weihnachtswoche – dort „Höchstpreiszeit“. „Die Familien müssen in diesem Zeitraum mit 10 bis 15 Prozent höheren Kosten rechnen“, sagt Wirth. Die Folge: Die Familien zahlen mehr, die Wirte schauen durch die Finger und das Brauchtum leidet.

Eine flexible Regelung der Ferien soll Skifahren und Faschingstreiben ermöglichen – davon würden ...
Eine flexible Regelung der Ferien soll Skifahren und Faschingstreiben ermöglichen – davon würden Familien und Wirtschaft profitieren, ist Wirth überzeugt.(Bild: WKB)

Ferienregelung überarbeiten
Deswegen will Wirth eine Überarbeitung der Schulferienregelung. Das Gesetz aus dem Jahr 1985 entspreche nicht mehr den heutigen gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Anforderungen. „Ferienregelungen müssen sich stärker an den Bedürfnissen der Menschen und der regionalen Wirtschaft orientieren“, meint der WK-Chef. Ziel müsse es sein, künftig flexibler auf Überschneidungen und wirtschaftliche Auswirkungen reagieren zu können. „Eine Möglichkeit wäre etwa, bundeslandspezifische Anpassungen der Semesterferien zu erleichtern, um besser auf regionale Gegebenheiten eingehen zu können“, schlägt Wirth vor.

Vorteil für alle
Er ist überzeugt, dass am Ende alle davon profitieren würden: „Man sollte die gesetzlichen Grundlagen so anpassen, dass solche unglücklichen Konstellationen künftig vermieden werden können.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
02.03.2026 07:58
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
8° / 14°
Symbol stark bewölkt
Güssing
5° / 14°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
6° / 13°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
6° / 14°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
7° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.890 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
394.598 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
126.210 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
4706 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3864 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
822 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Burgenland
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Drahtzieher in Haft
Kupfer um 250.000 € erbeutet: Hehlerring gesprengt
Nächtliche Aktion
Unbekannte beschmieren zweisprachige Ortstafeln
Kritik an Land
Sicherheitsgipfel gefordert: „Dringend notwendig!“
Bürgerbefragung
Deutsch Schützen sagt Nein zum Bildungscampus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf