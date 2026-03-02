Wirtschaft wünscht sich „flexible“ Schulferien

Teures Skifahren statt Faschingsfeiern

Die Interessenvertretung führt als Beispiel die Semesterferien nächstes Jahr an. 2027 werden die Schüler von 8. bis 13. Februar freihaben. Gleichzeitig ist da aber auch der Faschingshöhepunkt. Aus Sicht der Wirtschaftskammer wird diese Überschneidung den Gastronomen Nachteile bringen. Denn statt zu feiern, werden viele Eltern mit ihren Kindern in den Skiurlaub fahren. Nach Kärnten wird im Burgenland der Fasching am stärker gefeiert als in anderen Bundesländer – mit zahlreichen Veranstaltungen und traditionell hoher Auslastung. „Wenn jedoch viele Landsleute genau dann auf Urlaub sind, fehlen nicht nur der Gastronomie diese Gäste, es leidet auch die Brauchtumspflege“, erklärt Wirtschaftkammer-Präsident Andreas Wirth.