Kontrolle im Wohnbau: SPÖ drängt auf Reform

Seit dem Urteil des Landesverwaltungsgerichts, alle Eigentümervertreter gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften im Burgenland in das Verfahren rund um die Neue Eisenstädter einbinden zu können, sind in den Klubs von ÖVP und FPÖ, die die Ablehnung von Rot-Grün angefochten hatten, die Vorbereitungen für die Befragung neuer Auskunftspersonen im U-Ausschuss voll im Gang. „Wir müssen die Vorgänge rund um alle gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften prüfen, damit der Landtag in die Lage versetzt wird, die relevanten Strukturen und Entscheidungswege offenzulegen. Nur so kann parlamentarische Kontrolle ihre Wirkung entfalten“, betonen FPÖ und ÖVP.