Iranian flags
Celebrations after Khamenei’s death also in Vienna
Following the death of Iranian religious leader Ayatollah Ali Khamenei, dozens of people gathered with Iranian flags in front of Vienna's Stephansplatz late on Saturday evening. Waving Iranian flags, they celebrated the news and spoke of hope for a new political beginning.
"People are celebrating in Tehran. Free Iran," wrote Viennese actor and cabaret artist Michael Niavarani on Facebook. He sees a historic opportunity for democracy in Iran – the future form of government must be determined by the people themselves.
Amnesty International Austria warns
Shoura Zehetner-Hashemi of Amnesty International Austria reacted more cautiously. She warns of unanswered questions surrounding free elections, power structures, and the safety of the population.
On the one hand, there is "a theocratic dictatorship that literally takes the air out of people's lungs" and, on the other, the prospect of "a diaspora puppet installed by the US who neither knows nor understands the country." So, alongside the jubilation, there is also great uncertainty.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
