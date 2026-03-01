Freudenfeiern nach Tod Khameneis auch in Wien

Nach dem Tod des iranischen Religionsführers Ayatollah Ali Khamenei versammelten sich am späten Samstagabend Dutzende Menschen mit iranischen Fahnen vor dem Wiener Stephansplatz. Mit iranischen Fahnen feierten sie die Nachricht und sprachen von Hoffnung auf einen politischen Neuanfang.
„In Teheran feiern die Menschen. Free Iran“, schrieb auch der Wiener Schauspieler und Kabarettist Michael Niavarani auf Facebook. Er sieht eine historische Chance für Demokratie im Iran – die künftige Staatsform müssten die Menschen selbst bestimmen.
Amnesty International Österreich warnt
Zurückhaltender reagierte Shoura Zehetner-Hashemi von Amnesty International Österreich. Sie warnt vor offenen Fragen rund um freie Wahlen, Machtstrukturen und die Sicherheit der Bevölkerung.
Einerseits gebe es „eine theokratische Diktatur, die den Menschen buchstäblich die Luft zu atmen nimmt“ und andererseits die Aussicht auf „eine von den USA installierte Diaspora-Marionette, die das Land weder kennt noch versteht“. Neben Jubel herrscht daher auch große Unsicherheit.
