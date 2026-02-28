Fußgänger und Hund von schleuderndem Pkw gerammt

Das Drama spielte sich gegen 20.25 Uhr auf der L602 ab. Ein 21-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Pkw von Kaindorf kommend Richtung Norden, im Ortsgebiet von Tillmitsch verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw schlingerte rund 200 Meter über die Straße und kam schließlich rechts von der Fahrbahn ab.