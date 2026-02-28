Fußgänger und Hund von schleuderndem Pkw gerammt

Schrecklicher Unfall am Freitagabend in Tillmitsch in der Südsteiermark: Ein Fußgänger (52) wurde gemeinsam mit seinem Hund von einem schleudernden Pkw erfasst. Der Mann wurde schwer verletzt, der Hund überlebte die Kollision nicht.
Das Drama spielte sich gegen 20.25 Uhr auf der L602 ab. Ein 21-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Pkw von Kaindorf kommend Richtung Norden, im Ortsgebiet von Tillmitsch verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw schlingerte rund 200 Meter über die Straße und kam schließlich rechts von der Fahrbahn ab.
Meterweit in Schneehaufen geschleudert
Genau dort war am Gehweg der 52-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem angeleinten Hund unterwegs. Das Duo wurde voll erfasst und mehrere Meter zur Seite geschleudert. In einem Schneehaufen kam der Spaziergänger schwer verletzt zu liegen.
Der Notarzt übernahm die Erstversorgung, im Anschluss wurde der 52-Jährige ins LKH Graz eingeliefert. Für den Hund kam jede Hilfe zu spät, er starb an der Unfallstelle. Ein Alkomattest beim Lenker verlief negativ.
