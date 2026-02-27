Initial diagnosis is in
Finnish skier out of danger after crash in Garmisch
Finnish downhill skier Elian Lehto is out of danger after a heavy fall in the final training session for the World Cup downhill in Garmisch-Partenkirchen. According to initial information from the team doctor, Lehto suffered injuries to his chest and lower extremities. He is fully conscious.
"Lehto has suffered injuries to his chest and lower extremities. However, these injuries are not life-threatening," said Risto Kemppainen in a post by the Finnish Ski Association on Instagram. Lehto will remain in the hospital in Garmisch-Partenkirchen for observation.
In intensive care
Lehto lost control on the Hölle section of the course and crashed into the safety net. After receiving first aid, the 25-year-old Finn was transported by Akja and flown by helicopter to the hospital, where he was taken to the intensive care unit.
Kitzbühel winner Giovanni Franzoni also crashed after one of his skis came loose in the upper section. However, the Italian was uninjured.
