Jessie Buckley lässt bei Premiere BH durchblitzen!

Jessie Buckley ist der Name, den man jetzt auf dem Schirm haben muss! Die irische Schauspielerin, aktuell heiß gehandelt für den Oscar, setzte bei der Premiere ihres neuen Films „The Bride!“ am Donnerstagabend in London ein Fashion-Statement, das für Aufsehen sorgt.
Die 36-Jährige erschien auf dem weißen Teppich in einem atemberaubenden, dekonstruierten Brautkleid aus der letzten Kollektion von John Galliano für Maison Margiela – eine Hommage an ihre Rolle als unheimliche Begleiterin von Frankensteins Monster. Wer hätte gedacht, dass Frankensteins Braut so glamourös sein kann?
„Sofort mein Favorit“
Stylistin Danielle Goldberg wählte für Buckley einen Look aus Gallianos handwerklich perfektionierter 2024er-Kollektion, die in Paris präsentiert wurde und sofort als Meisterwerk gefeiert wurde. „Es fühlte sich an, als würde Geschichte geschrieben“, schwärmte Buckley in der britischen „Vogue“. „Als ich überlegte, was ich zur Premiere tragen könnte, war die Margiela-Kollektion sofort mein Favorit.“
Fast über Nacht schrieb die Kollektion Modegeschichte – und auf dem roten Teppich trugen Stars wie Hunter Schafer und Anya Taylor-Joy bereits Outfits daraus.
Buckley selbst sieht eine perfekte Verbindung zwischen Film und Couture: „Wie die Kreaturen der Unterwelt kamen die Außenseiter an die Oberfläche, um den Mond anzuheulen – pure Punk-Energie!“
Die gebürtige Irin ist längst mehr als ein Geheimtipp: Golden-Globe-2026-Gewinnerin, BAFTA-Gewinnerin 2026 und Oscar-Favoritin für ihre Rolle in „Hamnet“ – Jessie Buckley ist auf dem besten Weg, der Superstar des Jahres zu werden!
Der Film, der jetzt schon Kultstatus hat
„The Bride! – Es lebe die Braut“ (Originaltitel „The Bride!“) ist ein Horror-Musical von Regisseurin Maggie Gyllenhaal. Neben Buckley sind in den Hauptrollen Christian Bale, Penélope Cruz und Jake Gyllenhaal zu sehen. Der Film, basierend auf den Figuren aus dem Roman „Frankenstein“ von Mary Shelley, kommt im März in die Kinos.
