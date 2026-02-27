Jessie Buckley lässt bei Premiere BH durchblitzen!

Fast über Nacht schrieb die Kollektion Modegeschichte – und auf dem roten Teppich trugen Stars wie Hunter Schafer und Anya Taylor-Joy bereits Outfits daraus.

Buckley selbst sieht eine perfekte Verbindung zwischen Film und Couture: „Wie die Kreaturen der Unterwelt kamen die Außenseiter an die Oberfläche, um den Mond anzuheulen – pure Punk-Energie!“