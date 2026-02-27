Graz: Kult-DJ Gigi D‘Agostino feiert Weltpremiere

Vor eineinhalb Jahren sorgte Luigino Celestino Di Agostino für einen Rekord: Als Gigi D’Agostino verzückt er mittlerweile seit Jahrzehnten die Massen – und sein Konzert in der Grazer Stadthalle im Oktober 2024 war mit 14.500 Zuschauern so schnell ausverkauft wie kein anderes davor oder danach. Seitdem hat die steirische Landeshauptstadt offenbar einen besonderen Platz im Herzen des italienischen Kult-DJs. Denn die Weltpremiere seiner neuen 360-Grad-Show steigt in der Murmetropole – und das an drei ausverkauften Abenden in Folge!