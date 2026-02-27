Vorteilswelt
Dreimal ausverkauft

Graz: Kult-DJ Gigi D‘Agostino feiert Weltpremiere

Steiermark
27.02.2026 17:32
Veranstalter Thomas Semmler (links) holt Gigi D’Agostino gleich dreimal nach Graz
Veranstalter Thomas Semmler (links) holt Gigi D’Agostino gleich dreimal nach Graz(Bild: Semtainment)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Dreimal ausverkauft: Der italienische Kult-DJ Gigi D‘Agostino feiert in der steirischen Landeshauptstadt Weltpremiere seiner neuen 360-Grad-Show. 

0 Kommentare

Vor eineinhalb Jahren sorgte Luigino Celestino Di Agostino für einen Rekord: Als Gigi D’Agostino verzückt er mittlerweile seit Jahrzehnten die Massen – und sein Konzert in der Grazer Stadthalle im Oktober 2024 war mit 14.500 Zuschauern so schnell ausverkauft wie kein anderes davor oder danach. Seitdem hat die steirische Landeshauptstadt offenbar einen besonderen Platz im Herzen des italienischen Kult-DJs. Denn die Weltpremiere seiner neuen 360-Grad-Show steigt in der Murmetropole – und das an drei ausverkauften Abenden in Folge!

Donnerstag, Freitag und Samstag verwandelt(e) sich die Stadthalle dafür in einen riesigen Club für 4000 Besucher. Am ersten Abend sorgte der gebürtige Turiner schon für pure Ekstase und ausschließlich glückliche Gesichter. Der Großteil der Besucher war zwischen 40 und 50, und ein wohl gar nicht so kleiner Teil davon trug ein chinesisches Schriftzeichen als Tattoo – eine bleibende Erinnerung an die große Gigi-Zeit Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre.

Exakt zwei Stunden dirigiert der „Capitano“ in der Stadthalle sein Publikum. Die Setliste wechselt dabei täglich – seine großen Hits wie „Blablabla“, „The Riddle“, „La Passion“ oder „In My Mind“ sind aber natürlich immer dabei. Dazu stülpt er aber auch der „kleinen Nachtmusik“ oder „Sarà perché ti amo“ seinen typischen Gigi-Style über. Und zum Abschluss natürlich „L’amour toujours“.

Steiermark
27.02.2026 17:32
Steiermark

