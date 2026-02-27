Standmiete kassiert, und schnell weg mit der Marie

„Ich weiß, dass alles blöd ausschaut für mich“

„Auch wenn ich mich nicht bereichert habe, sehe ich die Verantwortung bei mir“, sagt der Angeklagte. „Ich bin ein Mensch, dem Geld nicht sehr viel bedeutet. Ich will die Sache aus der Welt schaffen und die gesamte Summe bis auf den letzten Cent zurückzahlen.“ Freilich sei auch der Nachsatz erwähnt: „Ich weiß, dass alles blöd ausschaut für mich.“ Wegen seines Gesundheitszustands („Es ist mir grundsätzlich mein ganzes Leben lang nicht gut gegangen“) ist der Mann seit Publikwerden der Vorwürfe im Krankenstand. „Ich gehe davon aus, dass danach das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird. Feststeht, dass durch diese Schlampereien und Unaufmerksamkeiten mein Leben zerstört ist.“