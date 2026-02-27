In Hitze-Regionen kommen weniger Buben zur Welt

Temperatur beeinflusst Überleben

„Wir zeigen, dass die Temperatur die menschliche Fortpflanzung grundlegend beeinflusst, indem sie bestimmt, wer geboren wird und wer nicht“, sagt Jasmin Abdel Ghany, Hauptautorin der Studie. Vor allem mit Blick auf den Klimawandel ist das relevant: „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Temperatur messbare Auswirkungen auf das Überleben von Föten und das Familienplanungsverhalten hat“, erklärt Abdel Ghany. Allerdings heißt das nicht, dass Hitze automatisch zu mehr Buben-Geburten führt, die Studie zeigt nur einen statistischen Zusammenhang.