Neue Frisur hat mich meinen Rolex-Deal gekostet

„War viel schlimmer als geplant“

Bouchard: „Es war viel schlimmer als geplant, und es führte dazu, dass mein Rolex-Vertrag nicht verlängert wurde.“ Laut der heute 32-jährigen Kanadierin habe die Uhrenmarke ihrem Management mitgeteilt, dass ihr neuer Stil nicht mehr zum öffentlichen Image passe, weshalb der Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Bitter!