„König David“ erschallt im Feldkircher Dom

Dieser war mit dem Auftrag zuerst wenig glücklich, war doch die Zeit zur Uraufführung mit nur drei Monaten sehr knapp. Zudem hatte das Theater einen Orchestergraben, in dem maximal 17 Musiker Platz finden konnten. Dagegen sollte aber der Chor 100 Sängerinnen und Sänger umfassen, die größtenteils Laien waren. Honegger wandte sich hilfesuchend an Igor Strawinski. Dieser riet ihm, aus der Not eine Tugend zu machen und so zu schreiben, als hätte er diese Gegebenheiten von vorneherein geplant. Die Uraufführung im Juni 1921 wurde ein durchschlagender Erfolg.