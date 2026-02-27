150.000 Unterschriften gegen das sinnlose Böllern

Wegschauen ist keine Option mehr

Doch ebenso deutlich ist: Mit einem bloßen Nein aus der Bundeshauptstadt wird man sich nicht zufriedengeben. Wenn ein Bundesland parteiübergreifend handelt, wenn Hunderttausende unterschreiben und wenn Einsatzkräfte jedes Jahr an ihre Grenzen gebracht werden, dann hat die Bevölkerung es verdient, gehört zu werden. Die Zeit ist reif für eine Veränderung.