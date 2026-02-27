Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Juan Carlos im Exil

Spaniens Ex-König darf in Heimat zurückkehren

Royals
27.02.2026 16:51
Nach mehreren Skandalen privater und finanzieller Natur lebt Juan Carlos seit 2020 im Exil in ...
Nach mehreren Skandalen privater und finanzieller Natur lebt Juan Carlos seit 2020 im Exil in Abu Dhabi.(Bild: EPA/Lavandeira Jr.)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spaniens früherer Monarch Juan Carlos könnte in seine Heimat zurückkehren. Der 88-Jährige, der seit fünfeinhalb Jahren im Exil in Abu Dhabi lebt, könne jederzeit wieder dauerhaft im Land leben, ließ die Casa Real in einer Mitteilung an den staatlichen TV-Sender RTVE und weitere ausgewählte Medien wissen. Davor müsse der Vater von König Felipe VI. aber auch seinen steuerlichen Wohnsitz wieder nach Spanien verlegen. 

0 Kommentare

Das spanische Königshaus sieht eine Rückkehr des umstrittenen Altkönigs Juan Carlos in die Heimat grundsätzlich offen, hieß es in der Mitteilung. Allerdings müssten die genannten Auflagen erfüllt werden. Nur so ließen sich „Spekulationen und mögliche Kritik“ vermeiden und damit sowohl das Ansehen des emeritierten Königs als auch das der spanischen Monarchie schützen, teilte das Königshaus mit. Eine Rückkehr sei eine „persönliche Entscheidung“ des früheren Staatsoberhaupts.

Gelegentlich bei privaten Familientreffen dabei
Nach mehreren Skandalen im privaten Bereich und Enthüllungen über finanzielle Unregelmäßigkeiten war Juan Carlos im August 2020 nach Abu Dhabi gezogen. Spanische Medien berichteten damals, dass dies auf Druck der linksgerichteten Regierung und auch des Königshauses selbst geschehen sei. Juan Carlos hatte das Königsamt bereits 2014 an seinen Sohn Felipe übergeben, nachdem er 2012 wegen einer Elefantenjagd in Afrika inklusive Luxussafari den Ärger der Öffentlichkeit auf sich gezogen hatte.

Spaniens König Felipe mit Gattin Letizia
Spaniens König Felipe mit Gattin Letizia(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

  Bei großen offiziellen Staatsakten blieb Juan Carlos seitdem außen vor. So war er weder beim Verfassungseid von Kronprinzessin Leonor im Oktober 2023 noch bei den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag seiner eigenen Proklamation zum König im November 2025 anwesend. An privaten Familientreffen im kleineren Kreis nahm er dagegen in Abu Dhabi und Spanien gelegentlich teil.

Die „Freiheiten“ des Altkönigs in Abu Dhabi
Die Stellungnahme des Königshauses gilt als Reaktion auf erneute Forderungen aus der konservativen Opposition nach einer dauerhaften Rückkehr des Ex-Monarchen. Anlass dieser Forderungen waren Dokumente zum gescheiterten Putsch vom 23. Februar 1981, die diese Woche von der Regierung freigegeben wurden und aus denen hervorgeht, dass der damalige König entgegen Spekulationen nicht an den Umsturzplänen beteiligt war.

Lesen Sie auch:
Altkönig Juan Carlos hat erstmals über den Tod seines jüngeren Bruders Alfonso gesprochen.   
Kugel traf Bruder
Juan Carlos bricht Schweigen über tödlichen Schuss
08.11.2025
Freund packt aus
Juan Carlos (87) stellt sich auf Tod im Exil ein
07.08.2025
Ihr Sohn packt aus!
Juan Carlos von Geliebter mit Sexvideo erpresst
24.10.2024

  Ob das „grüne Licht“ des Königshauses zu einer baldigen Rückkehr führen wird, stellen die meisten Medienbeobachter in Spanien in Zweifel. Der emeritierte König vermisse Spanien trotz gelegentlicher Besuche sehr. Er genieße aber in Abu Dhabi mehr „Freiheiten“, darunter auch finanzielle und steuerliche, die er nicht unbedingt aufgeben werde, hieß es. Juan Carlos unterhält enge Verbindungen zur politischen Führung der Vereinigten Arabischen Emirate.

Neue Irritationen nach Lob für Diktator Franco
Zuletzt hatte Juan Carlos im November in seiner Heimat erneut Irritationen ausgelöst. In seiner Biografie kritisierte er seinen Sohn Felipe (58) als „unsensibel“ und beschrieb dessen Gattin Letizia (53) als Unruhestifterin. Für außereheliche Affären, finanzielle Unregelmäßigkeiten und andere Skandale entschuldigte er sich nur halbherzig. Gleichzeitig fand der Bourbone lobende Worte für den früheren Diktator Francisco Franco: „Ich respektierte ihn enorm, schätzte seine Intelligenz und seinen politischen Sinn (...) Ich habe niemals zugelassen, dass ihn jemand vor mir kritisierte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
27.02.2026 16:51
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Juan Carlos
SpanienAbu DhabiAfrika
VaterRegierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.663 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
108.053 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
95.740 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1239 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
957 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Royals
Juan Carlos im Exil
Spaniens Ex-König darf in Heimat zurückkehren
Gab „Wutproblem“ zu
Marius Borg Høiby muss weiterhin in U-Haft bleiben
Nach Royal-Rauswurf
So lebt Sarah Ferguson jetzt als Wellness-Nomadin!
Gänsehaut-Moment
Dieser Blick von Kate auf William geht viral!
Setzt Urlaub fort
Norwegens König Harald wird aus Spital entlassen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf