Spaniens Ex-König darf in Heimat zurückkehren

Spaniens früherer Monarch Juan Carlos könnte in seine Heimat zurückkehren. Der 88-Jährige, der seit fünfeinhalb Jahren im Exil in Abu Dhabi lebt, könne jederzeit wieder dauerhaft im Land leben, ließ die Casa Real in einer Mitteilung an den staatlichen TV-Sender RTVE und weitere ausgewählte Medien wissen. Davor müsse der Vater von König Felipe VI. aber auch seinen steuerlichen Wohnsitz wieder nach Spanien verlegen.
Das spanische Königshaus sieht eine Rückkehr des umstrittenen Altkönigs Juan Carlos in die Heimat grundsätzlich offen, hieß es in der Mitteilung. Allerdings müssten die genannten Auflagen erfüllt werden. Nur so ließen sich „Spekulationen und mögliche Kritik“ vermeiden und damit sowohl das Ansehen des emeritierten Königs als auch das der spanischen Monarchie schützen, teilte das Königshaus mit. Eine Rückkehr sei eine „persönliche Entscheidung“ des früheren Staatsoberhaupts.
Gelegentlich bei privaten Familientreffen dabei
Nach mehreren Skandalen im privaten Bereich und Enthüllungen über finanzielle Unregelmäßigkeiten war Juan Carlos im August 2020 nach Abu Dhabi gezogen. Spanische Medien berichteten damals, dass dies auf Druck der linksgerichteten Regierung und auch des Königshauses selbst geschehen sei. Juan Carlos hatte das Königsamt bereits 2014 an seinen Sohn Felipe übergeben, nachdem er 2012 wegen einer Elefantenjagd in Afrika inklusive Luxussafari den Ärger der Öffentlichkeit auf sich gezogen hatte.
Bei großen offiziellen Staatsakten blieb Juan Carlos seitdem außen vor. So war er weder beim Verfassungseid von Kronprinzessin Leonor im Oktober 2023 noch bei den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag seiner eigenen Proklamation zum König im November 2025 anwesend. An privaten Familientreffen im kleineren Kreis nahm er dagegen in Abu Dhabi und Spanien gelegentlich teil.
Die „Freiheiten“ des Altkönigs in Abu Dhabi
Die Stellungnahme des Königshauses gilt als Reaktion auf erneute Forderungen aus der konservativen Opposition nach einer dauerhaften Rückkehr des Ex-Monarchen. Anlass dieser Forderungen waren Dokumente zum gescheiterten Putsch vom 23. Februar 1981, die diese Woche von der Regierung freigegeben wurden und aus denen hervorgeht, dass der damalige König entgegen Spekulationen nicht an den Umsturzplänen beteiligt war.
Ob das „grüne Licht“ des Königshauses zu einer baldigen Rückkehr führen wird, stellen die meisten Medienbeobachter in Spanien in Zweifel. Der emeritierte König vermisse Spanien trotz gelegentlicher Besuche sehr. Er genieße aber in Abu Dhabi mehr „Freiheiten“, darunter auch finanzielle und steuerliche, die er nicht unbedingt aufgeben werde, hieß es. Juan Carlos unterhält enge Verbindungen zur politischen Führung der Vereinigten Arabischen Emirate.
Neue Irritationen nach Lob für Diktator Franco
Zuletzt hatte Juan Carlos im November in seiner Heimat erneut Irritationen ausgelöst. In seiner Biografie kritisierte er seinen Sohn Felipe (58) als „unsensibel“ und beschrieb dessen Gattin Letizia (53) als Unruhestifterin. Für außereheliche Affären, finanzielle Unregelmäßigkeiten und andere Skandale entschuldigte er sich nur halbherzig. Gleichzeitig fand der Bourbone lobende Worte für den früheren Diktator Francisco Franco: „Ich respektierte ihn enorm, schätzte seine Intelligenz und seinen politischen Sinn (...) Ich habe niemals zugelassen, dass ihn jemand vor mir kritisierte.“
