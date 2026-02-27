Spaniens Ex-König darf in Heimat zurückkehren

Neue Irritationen nach Lob für Diktator Franco

Zuletzt hatte Juan Carlos im November in seiner Heimat erneut Irritationen ausgelöst. In seiner Biografie kritisierte er seinen Sohn Felipe (58) als „unsensibel“ und beschrieb dessen Gattin Letizia (53) als Unruhestifterin. Für außereheliche Affären, finanzielle Unregelmäßigkeiten und andere Skandale entschuldigte er sich nur halbherzig. Gleichzeitig fand der Bourbone lobende Worte für den früheren Diktator Francisco Franco: „Ich respektierte ihn enorm, schätzte seine Intelligenz und seinen politischen Sinn (...) Ich habe niemals zugelassen, dass ihn jemand vor mir kritisierte.“