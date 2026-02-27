Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kuriose Situation

Privater will Parkplätze schaffen – Stadt lehnt ab

Niederösterreich
27.02.2026 18:00
Dort, wo noch die grünen Baustellencontainer stehen, hätten öffentliche Parkplätze samt ...
Dort, wo noch die grünen Baustellencontainer stehen, hätten öffentliche Parkplätze samt Stromtankstellen entstehen können.(Bild: Krone KREATIV/Resida, Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Leidgeplagte Autofahrer in Mödling wissen: Die Parkplatznot ist rund um das Spital und bei der HTL am größten. Warum just vis-à-vis der größten Schule Niederösterreichs die Errichtung neuer Stellplätze scheitert.

0 Kommentare

Wochenlang hielten die Parkpickerl-Pläne der rot-grünen Rathauskoalition Möding in Atem. Die Ankündigung, dass quasi im gesamten Stadtgebiet nur noch gebührenpflichtig geparkt werden sollte, sorgte sogar für Zoff mit den Nachbarorten. Vorerst liegen all diese Pläne freilich auf Eis – die „Krone“ berichtete.

Im Rathaus abgeblitzt
Kaum sind die Diskussionen um die Mödlinger Parkplatznot etwas abgeklungen, facht ein Unternehmer sie wieder an. Immobilientreuhänder Michael Pichlmair wollte vis-à-vis der HTL auf dem Eckgrundstück an der Kreuzung der Technikerstraße mit der Grutschgasse zehn öffentliche Pkw-Stellplätze samt Ladestationen für E-Autos schaffen. Doch mit diesem Ansinnen blitzte er im Rathaus ab. Sein Resümee: „Die Politik lehnt die Bewilligung zusätzlicher Parkplätze ab.“

Lesen Sie auch:
Elisabeth Helbich, Virginica Radvan,  Nina Strass-Wasserlof und Beate Ehrenhauser sammeln ...
Stop dem Parkplatzraub
Initiative ist auch gegen „Blaue Zone“ in Mödling
26.01.2026
Noch vor dem Start
Stopp für das ganz große Abkassieren beim Parken
16.01.2026
Grüne Zone in Mödling
Koalition rudert zurück, Opposition erhöht Druck
18.11.2025

Vorschrift ist Vorschrift
Der Hintergrund: In den Bestimmungen für Bebauung und Versiegelung im Bereich der früheren Gendarmeriezentralschule ist vorgesehen, dass Parkplätze nur unterirdisch angelegt werden dürfen. Pichlmaier dazu: „Da müsste man nur ein Wort ändern. Unsere Stellplätze würden genau zwischen dem überfüllten Schülerparkplatz der HTL und dem Parkplatz eines Supermarktes liegen – dort stören Autos an der Oberfläche offenbar nicht.“

Vizebürgermeister Rainer Praschak (Grüne) verweist auf die Rechtslage: „Das Areal des Supermarktes hat eine andere Widmung als das Grundstück an der Grutschgasse.“

So hätte Michael Pichlmair die zehn Stellplätze mit Ladestationen gestalten wollen.
So hätte Michael Pichlmair die zehn Stellplätze mit Ladestationen gestalten wollen.(Bild: Resida)

Fläche ungenutzt
Zudem zweifelt der Vizebürgermeister an der Notwendigkeit von Ladestationen in diesem Bereich: „Kein HTL-Schüler würde diese Stellplätze nutzen, Pichlmair lediglich geschäftliche Interessen verfolgen.“ Der Unternehmer wiederum vermutet hinter der Ablehnung ideologische Gründe: „Obwohl wir die Stellplätze mit Rasenlinern und einem begrünten Carport gestaltet hätten.“ Wie's ausschaut, bleibt die Fläche wohl weiterhin ungenutzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.663 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
108.333 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
96.381 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1233 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1169 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf