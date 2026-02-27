Privater will Parkplätze schaffen – Stadt lehnt ab

Im Rathaus abgeblitzt

Kaum sind die Diskussionen um die Mödlinger Parkplatznot etwas abgeklungen, facht ein Unternehmer sie wieder an. Immobilientreuhänder Michael Pichlmair wollte vis-à-vis der HTL auf dem Eckgrundstück an der Kreuzung der Technikerstraße mit der Grutschgasse zehn öffentliche Pkw-Stellplätze samt Ladestationen für E-Autos schaffen. Doch mit diesem Ansinnen blitzte er im Rathaus ab. Sein Resümee: „Die Politik lehnt die Bewilligung zusätzlicher Parkplätze ab.“