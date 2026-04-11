Wohin die Spenden der Politiker gehen

Große Spenden-Ankündigung von Schilling

So kündigte die EU-Abgeordnete Lena Schilling an, jedes sechste Abgeordnetengehalt spenden zu wollen – also rund 10.000 Euro brutto. Mit 3.000 Euro soll halbjährlich der grüne Bürgerinitiativenverein unterstützt werden, die restlichen 7.000 Euro sollen anderen Aktivistinnen zugutekommen. Die erste Spende von Schilling, die für eine Reichensteuer mobil macht, ging an den aserbaidschanischen Klimaaktivisten Gubad Ibadoghlu und eine NGO, danach spendete sie der Organisation, die die LGBTQ+-Veranstaltung „Budapest Pride“ macht. Mit der letzten Spende zahlte sie für grüne Jungpolitiker und eine Jugendaktivistin die Reise zur Weltklimakonferenz in Brasilien.