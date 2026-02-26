Flusskreuzfahrt im Takt von Strom und Speichen

Wer einen Tag lang durch Belgrads Straßen spaziert, wird überrascht sein. Die Stadt trägt eine Geschichte, die von Kriegen, Brüchen und Neuanfängen erzählt – und begegnet einem dennoch mit bemerkenswerter Leichtigkeit. Die Straßencafés sind voll, die Fassaden bunt, die Menschen jung.

Eine Stadt, die ein Wiedersehen verdient

Im Viertel Savamala haben Künstler und Kreative alte Lagerhallen in Galerien und Bars verwandelt. Auf der Knez Mihailova, der großen Fußgängerzone, mischt sich das Treiben von Einheimischen und Besuchern so selbstverständlich, als hätte diese Stadt nie etwas anderes gekannt als Aufbruch. Was man in einem einzigen Ausflugstag davon zu sehen bekommt, reicht aus, um zu verstehen, dass man eigentlich viel länger bleiben müsste.