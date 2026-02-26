Vorteilswelt
Pikante Fantasie

Liza Minnelli träumt von Date mit 18-Jährigem

Society International
26.02.2026 17:00
Liza Minnelli verrät in ihren Memoiren, dass sie gerne einen 18-Jährigen daten würde.
Liza Minnelli verrät in ihren Memoiren, dass sie gerne einen 18-Jährigen daten würde.(Bild: APA/Bennett Raglin/Getty Images for Kinky Liqueur/AFP )
krone.at
Von krone.at

Kurz vor ihrem 80. Geburtstag im März bringt Liza Minnelli ihre Memoiren „Kids, Wait Till You Hear This!“ auf den Markt. Und darin plaudert die Diva auch ganz ungeniert über ihre Traumdates.

Die 79-jährige Schauspielerin war zuvor mit Peter Allen, Jack Haley Jr., Mark Gero und David Gest verheiratet. Auch wenn keine ihrer Ehen hielt, hat die „Cabaret“-Ikone, die zudem mit Stars wie Martin Scorsese und Peter Sellers liiert war, die Hoffnung auf die Liebe nicht aufgegeben und träumt davon, ganz unterschiedliche Männer zu daten.

„Dessen Namen ich nicht kenne ...“
In einem vom „People“-Magazin veröffentlichten Auszug aus ihrem Buch „Kids, Wait Till You Hear This!“ ist von Minnellis perfekten Verabredungen zu lesen.

„Im Idealfall würde ich gerne einen älteren, eleganten Mann daten, der sich wunderbar kleidet und steinreich ist“, schreibt die Sängerin und Schauspielerin in ihrer Autobiografie – und weiter: „Dann würde ich gerne einen 40-jährigen Mann daten, der für irgendetwas brennt. Es ist mir egal, wofür.“

Anschließend gesteht die Sängerin noch einen ziemlich pikanten Wunsch: „Und dann würde ich gerne einen 18-Jährigen daten, den ich zweimal pro Woche sehe und dessen Namen ich nicht kenne.“

„War eindeutig nicht nüchtern“
In ihren Memoiren packt Minnelli aber nicht nur über ihre Suche nach der Liebe aus, sondern auch über ihre Ehe mit dem inzwischen verstorbenen David Gest. Ihn heiratete die Sängerin und Schauspielerin im März 2002, trennte sich aber bereits im Juli des darauffolgenden Jahres wieder von ihm. 2007 wurde die Ehe schließlich geschieden.

Liza Minnelli packt in ihrer Autobiografie auch über Affären und Ehen aus.
Liza Minnelli packt in ihrer Autobiografie auch über Affären und Ehen aus.(Bild: APA/AFP/Robyn BECK)

Die Schauspielerin schildert in ihrem Buch, sie habe sich während der Ehe wie eine „Gefangene“ gefühlt. Ihr Ex-Mann habe sogar ihre Anrufe überwacht. „Ich war eindeutig nicht nüchtern, als ich diesen Clown geheiratet habe. Er kontrollierte nicht nur alles, was ich aß – von morgens bis abends. Er kontrollierte auch die Menschen, die ich sah, und mit wem ich telefonierte“, schilderte sie.

„Leidenschaftlich. Intensiv“
Außerdem blickt Minnelli auf ihre „leidenschaftliche“ und „intensive“ Affäre mit Martin Scorsese zurück, für den sie 1977 in „New York, New York“ vor der Kamera stand. „Um ehrlich zu sein, hatte unsere Liebesaffäre mehr Schichten als eine Lasagne. Wir waren beide Italiener. Leidenschaftlich. Intensiv. Unserer Arbeit zutiefst verpflichtet. Wir hatten beide ein vulkanisches Temperament“, erinnert sie sich.

Als Liza Minnelli Scorsese Jahrzehnte später bei der Oscar-Verleihung 2014 begegnete, wurde ihr Versuch, den Kontakt wieder aufzunehmen, jedoch abgewiesen. „Er wandte sich von mir ab“, behauptet sie.

Society International
26.02.2026 17:00
