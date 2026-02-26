Aus U-Haft entlassen, trotz geplanten Verbrechen

Weitere Taten bei Freilassung angekündigt

Und bei der Polizei machten sie eine hoch bedenkliche Aussage: „Die Beschuldigten gaben an, dass sie inhaftiert werden wollen, um ihren Brüdern ins Gefängnis zu folgen.“ – gemeint sind die Freunde der Schüler. Von denen wohl auch einige in der Justizanstalt Josefstadt sitzen dürfen. Es ging noch weiter: „Für den Fall einer Freilassung kündigten sie weitere Taten an.“