Fahndung läuft!

Zwei Buben in Wien am Weg zur Schule verschwunden

Wien
26.02.2026 16:22
Von Sandra Beck und Hannah Tilly

Schock in Wien-Leopoldstadt: Zwei Brüder im Alter von sieben und acht Jahren sind seit Mittwochmorgen, 7.45 Uhr, spurlos verschwunden. Vermutet wird eine Entführung – die Fahndung läuft auf Hochtouren!

Die beiden Buben waren auf dem Weg zu ihrer Volksschule, kamen dort aber nie an. Als sie nicht zum Unterricht erschienen, wurden sie als abgängig gemeldet. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigt gegenüber der „Krone“ den Vorfall und bittet mögliche Zeugen, sich umgehend zu melden.

Die beiden Kinder waren in der Früh auf dem Weg zur Volksschule, sind dort aber nie angekommen. (Symbolbild)(Bild: Hermann – stock.adobe.com)

Kindesentziehung vermutet
„Die Suche nach den Kindern läuft, es handelt sich vermutlich um Kindesentziehung“, so Polizeisprecherin Julia Schick. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, ermittelt gegen den Vater der verschwundenen Buben. Einem Facebook-Posting zufolge befürchtet die Mutter, dass der Vater die Kinder ins Ausland bringen könnte.

Wien
