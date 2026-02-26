Zwei Buben in Wien am Weg zur Schule verschwunden

Schock in Wien-Leopoldstadt: Zwei Brüder im Alter von sieben und acht Jahren sind seit Mittwochmorgen, 7.45 Uhr, spurlos verschwunden. Vermutet wird eine Entführung – die Fahndung läuft auf Hochtouren!
Die beiden Buben waren auf dem Weg zu ihrer Volksschule, kamen dort aber nie an. Als sie nicht zum Unterricht erschienen, wurden sie als abgängig gemeldet. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigt gegenüber der „Krone“ den Vorfall und bittet mögliche Zeugen, sich umgehend zu melden.
Kindesentziehung vermutet
„Die Suche nach den Kindern läuft, es handelt sich vermutlich um Kindesentziehung“, so Polizeisprecherin Julia Schick. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, ermittelt gegen den Vater der verschwundenen Buben. Einem Facebook-Posting zufolge befürchtet die Mutter, dass der Vater die Kinder ins Ausland bringen könnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.