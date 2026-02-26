Felix – das Wirtshausfestival am Traunsee lädt ein

Programmauszug im Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen in Gmunden

Ein besonderer Treffpunkt während FELIX ist das Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen. Inmitten der lebhaften Stadt Gmunden präsentiert sich das Haus als beliebte Homebase für kunstaffine Reisende und Gäste, die historische Kleinode mit Zeitgeist und Top-Kulinarik schätzen. Mit den Gastgebern Ulrike und Christoph Parzer hat sich das Hideaway am See zu einer der führenden Kulinarik-Adressen im Salzkammergut entwickelt.