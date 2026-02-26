Vorteilswelt
Felix – das Wirtshausfestival am Traunsee lädt ein

26.02.2026 12:00
Der Gastgarten des Boutiquehotels Zum Goldenen Hirschen
Der Gastgarten des Boutiquehotels Zum Goldenen Hirschen
Porträt von Werbung
Von Werbung

Wenn in den Wirtshäusern rund um den Traunsee wieder besonders fein aufgekocht wird, dann hat das einen Namen: FELIX. Das Wirtshausfestival in der Region Traunsee-Almtal steht für das, was Oberösterreich kulinarisch ausmacht – ehrliche Küche, starke Produzenten und Gastgeber mit Leidenschaft. Die „Krone“ lädt Sie ein, dieses Festival des Genusses zu erleben. 

FELIX ist eine Hommage an die Buntheit der regionalen Kulinarik-Szene. Mit der siebten Auflage des beliebten Wirtshausfestivals wird die malerische Region Traunsee-Almtal im Salzkammergut abermals zum Hotspot für Food Lovers. Von 19. März bis 31. Mai finden über 20 Kulinarik-Veranstaltungen statt.

Eine der besten Kulinarik-Adressen im Salzkammergut: Christoph Parzer ist Gastgeber und ...
Eine der besten Kulinarik-Adressen im Salzkammergut: Christoph Parzer ist Gastgeber und 3-Haubenkoch im Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen in Gmunden.

Programmauszug im Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen in Gmunden 
 Ein besonderer Treffpunkt während FELIX ist das Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen. Inmitten der lebhaften Stadt Gmunden präsentiert sich das Haus als beliebte Homebase für kunstaffine Reisende und Gäste, die historische Kleinode mit Zeitgeist und Top-Kulinarik schätzen. Mit den Gastgebern Ulrike und Christoph Parzer hat sich das Hideaway am See zu einer der führenden Kulinarik-Adressen im Salzkammergut entwickelt.

Die Gourmet Abende im Boutiquehotel „Zum Goldenen Hirschen“

  • 26. März, 18:00 Uhr „Fasten oder Völlern“: An diesem Abend trifft Bordeaux auf alkoholfreies Pairing. Ein Menü, zwei Welten – Glas für Glas im direkten Vergleich. Das Kulinarik-Programm vom 3-Haubenkoch wird von ausgewählten Weinen des Weinhandelshauses KATE & KON begleitet. Ein genussvoller Streifzug durch Bordeaux, in einzigartigem Ambiente des stilvollen Traditionshauses am Traunsee, ist der perfekte Start in den Frühling!
  • 17. April, 18:00 Uhr „Starwinzer Franz Hirtzberger zu Gast im Hirschen“: Ein außergewöhnliches 6-Gänge-Menü aus der 3-Haubenküche trifft auf die weltberühmten Weine von Franz Hirtzberger aus der Wachau. Kreativ, elegant und saisonal interpretiert, bietet das Signature-Menü kulinarische Höhepunkte, die in perfekter Harmonie mit den ausgewählten Weinen stehen. Franz Hirtzberger führt persönlich durch den Abend.
  • 13. Mai, 18:00 Uhr „Regionale Genussreise, begleitet von deutschen Rieslingen“:  Familie Parzer lädt zu einer exklusiven Genussreise ein, die regionale Küche auf Weltreise schickt. Bei einem sorgfältig komponierten Menü schlemmen sich Foodies durch verschiedene Locations im Hotel. Christoph Parzer beweist, wie modern Gerichte aus dem Salzkammergut und Oberösterreich interpretiert werden können.

Die FELIX-Events im Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen sind buchbar auf der offiziellen Website sowie per E-Mail oder telefonisch unter +43 7612 23444

(Bild: christian-huber)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun unter allen Teilnehmern drei Übernachtungen im DZ im Boutiquehotel „Zum Goldenen Hirschen“ vom 26.03 – 29.03 sowie zwei Tickets für das Event „Fasten oder Völlern“ am 26. 03. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 06.03.2026, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Reisezeit-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

