Felix – das Wirtshausfestival am Traunsee lädt ein

Wenn in den Wirtshäusern rund um den Traunsee wieder besonders fein aufgekocht wird, dann hat das einen Namen: FELIX. Das Wirtshausfestival in der Region Traunsee-Almtal steht für das, was Oberösterreich kulinarisch ausmacht – ehrliche Küche, starke Produzenten und Gastgeber mit Leidenschaft. Die „Krone“ lädt Sie ein, dieses Festival des Genusses zu erleben.
FELIX ist eine Hommage an die Buntheit der regionalen Kulinarik-Szene. Mit der siebten Auflage des beliebten Wirtshausfestivals wird die malerische Region Traunsee-Almtal im Salzkammergut abermals zum Hotspot für Food Lovers. Von 19. März bis 31. Mai finden über 20 Kulinarik-Veranstaltungen statt.
Programmauszug im Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen in Gmunden
Ein besonderer Treffpunkt während FELIX ist das Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen. Inmitten der lebhaften Stadt Gmunden präsentiert sich das Haus als beliebte Homebase für kunstaffine Reisende und Gäste, die historische Kleinode mit Zeitgeist und Top-Kulinarik schätzen. Mit den Gastgebern Ulrike und Christoph Parzer hat sich das Hideaway am See zu einer der führenden Kulinarik-Adressen im Salzkammergut entwickelt.
Die FELIX-Events im Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen sind buchbar auf der offiziellen Website sowie per E-Mail oder telefonisch unter +43 7612 23444
