E-Mopeds auf die Straße: „Lange überfällig!“

26.02.2026 16:00
E-Mopeds auf Rad- oder gar Gehwegen sind vielen Menschen ein Dorn im Auge.
E-Mopeds auf Rad- oder gar Gehwegen sind vielen Menschen ein Dorn im Auge.
Strengere Alko-Limits für E-Scooter, eine Helmpflicht für Jugendliche und das Aus für E-Mopeds auf Radwegen: Die Regierung bringt mit einer umfassenden StVO-Reform neue Regeln auf Österreichs Straßen. Wie die „Krone“-Community über die geplanten Verschärfungen im Verkehr denkt, lesen Sie in unserem Forenecho!

Als längst überfällig empfinden viele Leserinnen und Leser, so auch User wie soissesnicht und wSchneider, diese Gesetzesänderung. Letzterer begrüßt vor allem, dass E-Mopeds nun endlich nicht mehr die Radwege unsicher machen dürften.

KroneLeser1323512
Das war schon lange überfällig, sehr gut.
soissesnicht
Die Helmpflicht bzw und Nummerntafeln inkl. Versicherung hab ich schon vor 2 Jahren angeregt und JETZT kommens drauf…
wSchneider
Dass die Leute auf E-Mopeds jetzt endlich eine Zulassung, Versicherung, Führerschein und Sturzhelm brauchen und nicht mehr auf Radwegen fahren dürfen, ist ausdrücklich zu begrüßen.
richi33
Endlich ist es soweit. Das Fahren auf Gehwegen ist nicht akzeptabel.
Alles neu – aber wer kontrolliert’s? 
Besonders auffällig in der Debatte ist das mangelnde Vertrauen in die Umsetzung. Ein roter Faden zieht sich durch die Kommentare: Was nützen die strengsten Regeln, wenn die Überwachung fehlt? Viele Leser bringen es trocken auf den Punkt: Wenn schon die bisherigen Vorschriften kaum kontrolliert wurden, werden auch die neuen Paragrafen auf der Straße wenig ändern.

HUUTSCH1963
Da die Polizei bis jetzt diese Dinge kaum bis gar nicht kontrolliert hat bringt das Ganze eigentlich nichts.
Ferse72
Und wer kontrolliert das?? Sehe Kinder die Kinder auf e Scooter mitnehmen auch Erwachsene die Kinder mitnehmen! Glaubt jemand das ändert sich?? Kontrolliert doch keiner ist ja niemand auf der Straße zu sehen der das kontrolliert den ich sehe sehr wenig Polizei auf den Straßen die das machen würden.
Eine Helmpflicht für unter 16-Jährige kommt.
Eine Helmpflicht für unter 16-Jährige kommt.


Vorgaben zu willkürlich?
In der Community herrscht vor allem Unverständnis über die Logik hinter den neuen Altersgrenzen; so werden die unterschiedlichen Vorgaben für die Helmpflicht als willkürlich oder gar „sinnbefreit“ kritisiert, da die Sicherheit nicht vom Alter abhängen sollte. Während einige Leser ein strenges, einheitliches System für alle motorisierten Fahrzeuge fordern – inklusive genereller Helmpflicht, Registrierung und Tempolimits ohne Ausnahmen -, wittern andere hinter der Reform primär eine neue Möglichkeit für den Staat, Bußgelder zu kassieren, statt echte Verkehrsprobleme anzugehen.

Koenig-von-Absurdistan
Finde ich grundsätzlich gut, nur klingt dass alles schon wieder sehr nach Willkür. Dort bis 16, da bis 14...und warum erst ab Oktober?
hausverstand71
Sinnbefreit, Helmpflicht nur bis 14 oder 16 Jahre. Die Begründung würde ich gerne erfahren. Sind Köpfe ab 16 Asphalt resistent?
Robert270
Ein "Meilenstein". Ja wenn das Niveau am Grund ist vielleicht ansonsten viel blabla. Was wichtig ist wird nicht angegangen. Es geht nur darum wo kann man dann kassieren!
weilswahris
Es sollte keine Ausnahmen und Altersstufen geben. Helmpflicht für alle, Geschwindigkeitslimit = 25 km/h, Zulassungspflicht für alle motorisch betriebenen Fahrzeuge (dh auch elektrisch). Ein System für alles.
Was halten Sie von den neuen Gesetzen? Wie schätzen Sie die Sicherheit von E-Moped-Fahrern ein, wenn diese künftig von den Radwegen verbannt werden? Glauben Sie, dass die neuen technischen Vorschriften (wie Klingel- und Lichtpflicht) in der Praxis konsequent kontrolliert werden? Wie ließe sich die Einhaltung der neuen Vorgaben besser garantieren? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

