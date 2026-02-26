E-Mopeds auf die Straße: „Lange überfällig!“



Vorgaben zu willkürlich?

In der Community herrscht vor allem Unverständnis über die Logik hinter den neuen Altersgrenzen; so werden die unterschiedlichen Vorgaben für die Helmpflicht als willkürlich oder gar „sinnbefreit“ kritisiert, da die Sicherheit nicht vom Alter abhängen sollte. Während einige Leser ein strenges, einheitliches System für alle motorisierten Fahrzeuge fordern – inklusive genereller Helmpflicht, Registrierung und Tempolimits ohne Ausnahmen -, wittern andere hinter der Reform primär eine neue Möglichkeit für den Staat, Bußgelder zu kassieren, statt echte Verkehrsprobleme anzugehen.



