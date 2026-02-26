Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krach eskaliert

Hausverbot! Eislaufverband sperrt Journalisten aus

Olympia
26.02.2026 17:29
Die deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) zieht Konsequenzen.
Die deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) zieht Konsequenzen.(Bild: AP/Natacha Pisarenko)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im deutschen Sportjournalismus ist die Empörung groß, nachdem die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) ein Hausverbot gegen das Aufdecker-Duo Hajo Seppelt und Jörg Mebus für eine Pressekonferenz ausgesprochen hat. 

0 Kommentare

Ein ARD-„Sportschau“-Bericht hatte zu Beginn der Olympischen Winterspiele über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der DESG und ein belastetes Verhältnis zwischen einigen Athleten und der Verbandsspitze berichtet.

An diesem Bericht waren Seppelt und Mebus beteiligt. „Die ARD und Hajo Seppelt haben uns die Olympischen Spiele gecrasht und das lassen wir nicht zu. Das geht so nicht“, sagte DESG-Präsident Matthias Große bei der Pressekonferenz am Donnerstag im Berliner Müggelturm, der ihm gehört. Der Lebensgefährte der Eisschnelllauf-Ikone Claudia Pechstein sprach von einem „Hassspiel“ gegen den Verband.

Hausverbot 
Die ARD ortete einen für einen deutschen Sportfachverband beispiellosen Verstoß der Pressefreiheit. Zu dem Hausverbot erklärte der Deutsche Journalisten-Verband (DJV), dass es selbstverständlich sei, dass auch Kritiker zur Pressekonferenz eingeladen werden müssten. „Das Hausverbot gegen die ARD-Kollegen ist ein unglaublicher Vorgang“, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
26.02.2026 17:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.102 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.740 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.400 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2593 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1065 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1059 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Olympia
Krach eskaliert
Hausverbot! Eislaufverband sperrt Journalisten aus
„Erfolg überschattet“
Olympiasiegerin pestet gegen Trump: „Geschmacklos“
Probleme bei Olympia
ÖSV-Athlet legt nach: „Hat mich maßlos geärgert!“
Krone Plus Logo
Athletinnen im Fokus
Die sexistischen Sprüche der Olympia-Kommentatoren
Speed-Ass verärgert
Schweizer schäumt: „Kann einfach nicht sein, …“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf