Experten warnen
Vulkan auf Philippinen spuckt Asche kilometerhoch
Der Vulkan Kanlaon auf den Philippinen ist innerhalb einer Woche zum zweiten Mal mittelschwer ausgebrochen. Beim jüngsten Ausbruch am Donnerstag spuckte er eine 2500 Meter hohe Aschewolke in den Himmel. Experten halten eine noch größere „explosive Eruption“ für möglich.
Man werde den Vulkan auf der Insel Negros daher nun 24 Stunden lang beobachten, erklärte der Leiter der philippinischen Behörde für Vulkanologie, Teresito Bacolcol. Dann entscheidet sich, ob die Experten die Warnstufe auf die dritte von fünf Stufen anhebt.
Ascheregen auf Stadt
In der nahe gelegenen Stadt La Castellana ging nach dem Vulkanausbruch Ascheregen nieder. Die Behörden teilten Gesichtsmasken aus, wie John De Asis von den Rettungskräften sagte. Im Radius von vier Kilometern rund um den Feuerberg gibt es eine Sperrzone, der Zutritt ist dort strengstens untersagt.
Dutzende Vulkane aktiv
Der Vulkan Kanlaon ist einer von 24 aktiven Vulkanen der Philippinen. Der Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Beim Ausbruch des philippinischen Vulkans Pinatubo im Jahr 1991, dem heftigsten der vergangenen Jahrzehnte, waren mehr als 800 Menschen ums Leben gekommen.
