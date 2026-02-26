Vulkan auf Philippinen spuckt Asche kilometerhoch

Dutzende Vulkane aktiv

Der Vulkan Kanlaon ist einer von 24 aktiven Vulkanen der Philippinen. Der Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Beim Ausbruch des philippinischen Vulkans Pinatubo im Jahr 1991, dem heftigsten der vergangenen Jahrzehnte, waren mehr als 800 Menschen ums Leben gekommen.