Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz in der Ukraine

Kreml: „Britische Soldaten Risiko für Konflikt“

Außenpolitik
26.02.2026 16:43
Die russische Führung hat vor der Entsendung ausländischer Streitkräfte in die Ukraine gewarnt ...
Die russische Führung hat vor der Entsendung ausländischer Streitkräfte in die Ukraine gewarnt (Symbolbild).(Bild: AFP/WOJTEK RADWANSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Kreml hat vor der Entsendung britischer Streitkräfte in die Ukraine gewarnt. Dies würde „den Konflikt verlängern und das Risiko einer groß angelegten militärischen Konfrontation unter Beteiligung vieler weiterer Staaten erhöhen“, sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag.

0 Kommentare

Russland würde jegliche ausländische Truppen in der Ukraine als legitime Ziele ansehen. „Entgegen Healeys irriger Annahme wird die Entsendung britischer Truppen nicht das Ende des Krieges bedeuten“, sagte Sacharowa. Der britische Verteidigungsminister John Healey hatte zuvor in einem Beitrag für eine Zeitung geschrieben, dass er der Minister sein wolle, der Truppen in die Ukraine entsende. Das würde nämlich bedeuten, „dass dieser Krieg endlich vorbei ist“.

Großbritannien und auch die französische Regierung haben sich bereit erklärt, nach einem Waffenstillstand Truppen in die Ukraine zu schicken. Die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung stecken allerdings fest. Ukrainische und US-Unterhändler haben sich am Donnerstag in Genf zu Beratungen getroffen. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat erneut verschärfte Sanktionen gegen Russland und mehr militärische Unterstützung gefordert: „Während die ganze Welt von Moskau ein Ende dieses sinnlosen Krieges fordert, setzt Putin auf mehr Terror, Angriffe und Aggression.“

Lesen Sie auch:
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Warnt vor Sabotage
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
26.02.2026
„Geht deshalb weiter“
Das will der Kreml in der Ukraine noch erreichen
24.02.2026

Gebietsanspruch ist zentraler Streitpunkt
Hauptstreitpunkt bleibt der Gebietsanspruch: Die russische Führung verlangt von der ukrainischen, die verbleibenden 20 Prozent der Industrieregion Donezk abzutreten, die bisher nicht unter russischer Kontrolle stehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Trump verständigten sich am Mittwoch in einem Telefonat darauf, dass die nächste Runde der trilateralen Gespräche mit Russland im März in einem Gipfeltreffen der Staatschefs münden soll. „Dies ist der einzige Weg, alle komplexen und sensiblen Probleme zu lösen und den Krieg endlich zu beenden“, sagte Selenskyj.

Zitat Icon

Dies ist der einzige Weg, alle komplexen und sensiblen Probleme zu lösen und den Krieg endlich zu beenden.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, über ein Treffen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin

Moskau sprach unterdessen darüber, dass dieser durch das Einmischen ausländischer Streitkräfte länger dauern würde. Die Ukraine wolle mithilfe aus Paris oder London in den Besitz einer Atomwaffe oder einer sogenannten schmutzigen Bombe gelangen, teilte der russische Auslandsgeheimdienst SWR kürzlich mit. Die beiden Regierungen würden glauben, dass sich die Ukraine auf diese Weise günstigere Bedingungen sichern könne. Beweise für diese Behauptung wurden nicht vorgelegt. „Die Russische Föderation greift häufig auf Desinformation zurück, um ein Klima des Misstrauens gegenüber den Maßnahmen Frankreichs und seiner Partner zur Unterstützung der Ukraine zu schaffen. Dieser jüngste Versuch ist ein perfektes Beispiel dafür“, kommentierte eine Sprecherin des französischen Verteidigungsministeriums.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
26.02.2026 16:43
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.030 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.484 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.398 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2592 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1050 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
776 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Außenpolitik
Einsatz in der Ukraine
Kreml: „Britische Soldaten Risiko für Konflikt“
Gemeindefusionen
NEOS werfen LH Wallner Führungsschwäche vor
Streit um Einstufung
Rechtsextrem, oder nicht? AfD erringt Etappensieg
Washington macht Druck
Pause bei Verhandlungen zwischen USA und Iran
Warnt vor Sabotage
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf