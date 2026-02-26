Moskau sprach unterdessen darüber, dass dieser durch das Einmischen ausländischer Streitkräfte länger dauern würde. Die Ukraine wolle mithilfe aus Paris oder London in den Besitz einer Atomwaffe oder einer sogenannten schmutzigen Bombe gelangen, teilte der russische Auslandsgeheimdienst SWR kürzlich mit. Die beiden Regierungen würden glauben, dass sich die Ukraine auf diese Weise günstigere Bedingungen sichern könne. Beweise für diese Behauptung wurden nicht vorgelegt. „Die Russische Föderation greift häufig auf Desinformation zurück, um ein Klima des Misstrauens gegenüber den Maßnahmen Frankreichs und seiner Partner zur Unterstützung der Ukraine zu schaffen. Dieser jüngste Versuch ist ein perfektes Beispiel dafür“, kommentierte eine Sprecherin des französischen Verteidigungsministeriums.