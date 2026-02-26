Video zeigt Aktion
Zwei Skifahrer wurden plötzlich zu Lebensrettern
Ein Skiurlaub in Kalifornien hat beinahe tödlich geendet: Vergangene Woche entdeckten zwei erfahrene Skifahrer einen Mann, der unter etwa 1,2 Metern Schnee im Wintersportgebiet Palisades Tahoe begraben war. Ihr schnelles Handeln verhinderte eine Tragödie.
Carson Schmidt und ein Freund aus Sacramento waren am Mittwoch vergangener Woche auf den Pisten zwischen den Strecken KT und Olympic Lady unterwegs, als sie die Spitzen von Skiern aus dem tiefen Pulverschnee ragen sahen.
Überlebenschancen sanken mit jeder Minute
Sofort begannen sie, den Mann mit bloßen Händen auszugraben. „Als wir merkten, dass er kopfüber begraben war, wurde uns klar, dass er nicht atmen kann“, berichtete Schmidt.
Die Skifahrer gruben zuerst den Kopf des Opfers frei, während der Mann unter der Schneedecke nach Luft rang. Unter etwa 1,2 Metern Schnee war sein Arm bereits erschlafft, und seine Überlebenschancen sanken mit jeder Minute.
„Es gibt keine Zeit für Anrufe. Er hat nur etwa drei Minuten Luft, keine Zeit für irgendetwas anderes“, erklärte Schmidt in einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte. Sobald der Kopf des Mannes frei war, hörte man ihn tief durchatmen – eine dramatische Rettung in letzter Sekunde. Die beiden Retter arbeiten in Sacramento und gelten als routinierte Skifahrer.
Lebensretter sprechen Warnung aus
Schmidt nutzte die dramatische Situation auch, um andere Wintersportler zu warnen: „Skifahren immer nur mit einem Freund. Man weiß nie, wo man landet.“ Das Video der Rettung wurde in sozialen Medien fast zwei Millionen Mal angesehen – Tausende Nutzer feiern die Lebensretter dort für ihr beherztes Eingreifen.
