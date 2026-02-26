Zwei Skifahrer wurden plötzlich zu Lebensrettern

„Es gibt keine Zeit für Anrufe. Er hat nur etwa drei Minuten Luft, keine Zeit für irgendetwas anderes“, erklärte Schmidt in einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte. Sobald der Kopf des Mannes frei war, hörte man ihn tief durchatmen – eine dramatische Rettung in letzter Sekunde. Die beiden Retter arbeiten in Sacramento und gelten als routinierte Skifahrer.