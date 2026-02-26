Vorteilswelt
WAC-Vertrag läuft aus

Rnic: „Ziel ist es, in den Profifußball zu kommen“

Kärnten
26.02.2026 15:59
Der Vertrag von Nemanja Rnic beim WAC läuft im Sommer aus.
Der Vertrag von Nemanja Rnic beim WAC läuft im Sommer aus.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Ab Freitag startet wieder die Regionalliga durch! Bei den WAC Amateuren läuft der Vertrag von Nemanja Rnic im Sommer aus. Der gebürtige Serbe hat als Coach noch große Ziele. Treibach befindet sich im Umbruch, der Sportboss fällt auf ungewisse Zeit aus. Bei Velden steht ein Ex-Profi vor seinem Debüt.

Die Regionalliga Mitte startet ab Freitag wieder durch! Und für Nemanja Rnic könnte nach der Frühjahrsrunde beim WAC Schluss sein. Der Vertrag des 41-Jährigen läuft im Sommer aus. „Ich mache den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs, entwickle mich, bereite mich auf die nächsten Schritte vor“, so der Serbe, der selbst 183 Bundesliga-Partien für die Lavanttaler gemacht hat. „Ich habe Ambitionen und das Ziel, in den Profi-Fußball zu kommen!“

Ryan Ogam (li.) kickt aktuell mit den Amateuren in der Regionalliga.
Ryan Ogam (li.) kickt aktuell mit den Amateuren in der Regionalliga.(Bild: Florian Pessentheiner)

Agbevor bei Mura
Die Vorfreude auf den Frühjahrsstart ist groß! „Wir hatten eine lange Vorbereitung, haben an den Details gearbeitet“, so Rnic. Am Spielersektor hat sich auch einiges getan. Nico Six (FAC), Godwin Agbevor (Mura/Slo) und Mickael Dosso (Al-Khor/Katar) haben die Jungwölfe verlassen. Ryan Ogam kam vom Bundesliga-Team hinzu. Am Samstag empfängt man Schlusslicht St. Anna.

Trainer Karl Schweighofer und Treibach befinden sich im Umbruch.
Trainer Karl Schweighofer und Treibach befinden sich im Umbruch.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Umbruch in Treibach
Ein größerer Umbruch findet indes in Treibach statt! Vier Akteure gab man im Winter ab, holte nur einen Neuen. „Wir wollen den Verein maßgeblich umgestalten. Vor allem soll die Durchlässigkeit eigener Kicker erhöht werden. Vielleicht war es in der Rückschau ein Fehler und ich hätte den Prozess früher einleiten sollen“, meint Obmann Christian Grimschitz. Dieser Weg soll unabhängig von der sportlichen Leistung eingehalten werden. „Heuer gibt es zwar keinen Absteiger. Aber sollten wir künftig einmal runter müssen, ist es halt so. Wir werden uns finanziell mit Sicherheit nicht übernehmen!“

Treibach mit Primusch (li.) und Velden mit Scheer starten Freitag ins Frühjahr.
Treibach mit Primusch (li.) und Velden mit Scheer starten Freitag ins Frühjahr.(Bild: Hermann Sobe)

Thomas Pirker und Marco Pusnik fallen aus
Bei der Umstrukturierung kann Sportboss Stefan Weitensfelder nicht helfen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme fehlt er bis auf weiteres. Auch bei den Spielern gibt es Ausfälle: Thomas Pirker (Kreuzbandriss) fällt das ganze Jahr aus, Marco Pusnik (Rippenbruch) bis zu acht Wochen. Zweiterer musste gar fünf Tage stationär behandelt werden, weil eine Beschädigung der Lunge im Raum stand. „Dann gab es Entwarnung“, so Schweighofer, der am Freitag zu Dietach düst.

Mulahalilovic vor Velden-Debüt
Für Velden wird der freitägige Auftakt bei Lafnitz speziell! „Das wird unser zweiter Auftritt auf Naturrasen“, stöhnt Trainer Marcel Kuster. „Die Vorbereitung war generell zerstreut. Wir haben in Klagenfurt, St. Veit und Moosburg trainiert, haben ja selbst keinen Kunstrasen!“ Bestens integriert hat sich Neuzugang Benji Mulahalilovic. „Er war im Herbst teilweise schon dabei, hat das Team schon gekannt. Seine Ballsicherheit hilft uns weiter.“ 

Kärnten
26.02.2026 15:59
Kärnten

