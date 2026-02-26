Rnic: „Ziel ist es, in den Profifußball zu kommen“

Umbruch in Treibach

Ein größerer Umbruch findet indes in Treibach statt! Vier Akteure gab man im Winter ab, holte nur einen Neuen. „Wir wollen den Verein maßgeblich umgestalten. Vor allem soll die Durchlässigkeit eigener Kicker erhöht werden. Vielleicht war es in der Rückschau ein Fehler und ich hätte den Prozess früher einleiten sollen“, meint Obmann Christian Grimschitz. Dieser Weg soll unabhängig von der sportlichen Leistung eingehalten werden. „Heuer gibt es zwar keinen Absteiger. Aber sollten wir künftig einmal runter müssen, ist es halt so. Wir werden uns finanziell mit Sicherheit nicht übernehmen!“