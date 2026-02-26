Mann in den USA flößte Habicht Alkohol ein

In Kalifornien hat ein Mann einem Habicht Alkohol in den Schnabel geträufelt und die Aktion gefilmt. Er musste sich deshalb wegen Tierquälerei und des Einfangens beziehungsweise Einsperrens von Wildtieren vor Gericht verantworten. Dieses urteilte, dass er fünf Jahre keine Tiere halten und zehn Jahre keine Waffen besitzen darf.