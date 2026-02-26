Hat jetzt Waffenverbot
Mann in den USA flößte Habicht Alkohol ein
In Kalifornien hat ein Mann einem Habicht Alkohol in den Schnabel geträufelt und die Aktion gefilmt. Er musste sich deshalb wegen Tierquälerei und des Einfangens beziehungsweise Einsperrens von Wildtieren vor Gericht verantworten. Dieses urteilte, dass er fünf Jahre keine Tiere halten und zehn Jahre keine Waffen besitzen darf.
Zudem erhielt er 45 Tage Haft und zwölf Monate auf Bewährung. Wie der Sender NBC News berichtete, habe er bereits 44 der 45 Tage abgesessen. Der vorbestrafte Mann muss zudem eine Geldstrafe von 220 US-Dollar (umgerechnet 186 Euro) zahlen, gemeinnützige Arbeit leisten und an einem Programm gegen Tierquälerei teilnehmen.
Hier sehen Sie ein Posting zu dem Vorfall:
Er hatte den Habicht in einem Park in South Whittier bei Los Angeles eingefangen und ihm Alkohol in den Schnabel geträufelt. Dabei handelte es sich um eine Art, die in dem US-Bundesstaat Kalifornien unter Schutz steht. Der Mann filmte seine Aktion und stellte das Video online.
