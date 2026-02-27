Ein Jahr Bundesregierung: Sind Sie zufrieden?

Nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit der österreichischen Bundesregierung ist es Zeit für eine erste Bestandsaufnahme der bisherigen Regierungsphase. Unsere Frage vom 27. Februar lautet deshalb: „Ein Jahr Bundesregierung: Ist sie besser als ihr Ruf?“
In welchen Bereichen spüren Sie die Auswirkungen der Regierungsarbeit am deutlichsten? Welches Thema wurde Ihrer Meinung nach bisher zu wenig beachtet? Was müsste passieren, damit Sie mit der politischen Lage zufriedener wären? Welche Erwartungen haben Sie an die kommenden Monate der Regierungszeit?
Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
