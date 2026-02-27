Vorteilswelt
Frage des Tages

Ein Jahr Bundesregierung: Sind Sie zufrieden?

Forum
27.02.2026 11:34
Die Regierung ist nun ein Jahr im Amt.
Die Regierung ist nun ein Jahr im Amt.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Community
Von Community

Nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit der österreichischen Bundesregierung ist es Zeit für eine erste Bestandsaufnahme der bisherigen Regierungsphase. Unsere Frage vom 27. Februar lautet deshalb: „Ein Jahr Bundesregierung: Ist sie besser als ihr Ruf?“

0 Kommentare

In welchen Bereichen spüren Sie die Auswirkungen der Regierungsarbeit am deutlichsten? Welches Thema wurde Ihrer Meinung nach bisher zu wenig beachtet? Was müsste passieren, damit Sie mit der politischen Lage zufriedener wären? Welche Erwartungen haben Sie an die kommenden Monate der Regierungszeit? 

Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

Forum
27.02.2026 11:34
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

