Vier Jahre Ukraine-Krieg: Was der Frieden kostet

Vier Jahre nach dem Einmarsch Russlands in die gesamte Ukraine ist die Lage festgefahren. Während in Washington und Ankara über Deals hinter verschlossenen Türen gemunkelt wird, stellt sich eine brutale Frage: Wie viel Land muss Kiew opfern, damit die Waffen endlich schweigen? Experten der renommierten US-Denkfabrik Brookings ziehen eine ernüchternde Bilanz.
Die Zahlen sind erschütternd: Über eine Million Opfer, ein zerstörtes Land und ein Aggressor, der immer noch fast ein Fünftel der Ukraine besetzt hält. Doch während die Fronten im Donbass im Schlamm versinken, kommt Bewegung in die Diplomatie. Die Frage ist nicht mehr, ob verhandelt wird, sondern zu welchem Preis. Die Regierung unter Donald Trump drängt auf einen schnellen Abschluss. Dabei gibt es eine überraschende Allianz.
