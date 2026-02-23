Vier Jahre Ukraine-Krieg: Was der Frieden kostet

Die Zahlen sind erschütternd: Über eine Million Opfer, ein zerstörtes Land und ein Aggressor, der immer noch fast ein Fünftel der Ukraine besetzt hält. Doch während die Fronten im Donbass im Schlamm versinken, kommt Bewegung in die Diplomatie. Die Frage ist nicht mehr, ob verhandelt wird, sondern zu welchem Preis. Die Regierung unter Donald Trump drängt auf einen schnellen Abschluss. Dabei gibt es eine überraschende Allianz.