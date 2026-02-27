Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AMAG aus Innviertel

Gewinn von Aluerzeuger um ein Fünftel geschrumpft

Oberösterreich
27.02.2026 11:36
AMAG aus Ranshofen ist Hersteller von Aluminiumprodukten.
AMAG aus Ranshofen ist Hersteller von Aluminiumprodukten.(Bild: AMAG)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die AMAG Austria Metall AG aus Ranshofen (OÖ) hat im Vorjahr um rund ein Fünftel weniger Gewinn erzielt, der Umsatz stieg dagegen leicht an. Unterm Strich stand ein Gewinn nach Steuern von 34,0 Millionen Euro, das war um 21,3 Prozent weniger als im Jahr davor.

0 Kommentare

Der stark von der Handelspolitik beeinflusste Wettbewerb habe für Margenrückgänge gesorgt, Stabilisierungsmaßnahmen hätten die Auswirkungen aber abgefedert, teilte der Aluminiumerzeuger aus dem Innviertel am Freitag zu seinem Jahresergebnis mit. 

US-Zölle und Wettbewerbsdruck
Die Umsatzerlöse stiegen um 2,1 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro. Der gestiegene Aluminiumpreis konnte einer geringeren Absatzmenge entgegenwirken. Mit 417.600 Tonnen lag der Absatz um 1,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen sank um 23,5 Prozent auf 137 Millionen Euro. „Ein insgesamt zunehmender Wettbewerbsdruck, Auswirkungen infolge der US-Zölle sowie anhaltend hohe Energie- und Personalkosten am Standort Ranshofen“ hätten den Margendruck erhöht, schreibt das Unternehmen.

Lesen Sie auch:
Das Werk von Hipp in Gmunden ist auf Sonderprodukte spezialisiert. Auch in Kroatien, Russland ...
Produktion verkleinert
Babynahrungsfirma Hipp baut Jobs in Gmunden ab
27.02.2026
AMAG-Ergebnis
US-Zölle ließen Gewinn von Aluerzeuger einbrechen
24.07.2025

Stärkere Nachfrage erwartet
Auch für das heurige Jahr rechnet die AMAG mit einem volatilen Umfeld mit handelspolitischen Unsicherheiten – vor allem aufgrund der Aluminiumzölle in den USA. Allerdings werde für den Weltmarkt eine stärkere Nachfrage nach Primär- und Sekundäraluminium erwartet. Als Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr will der Vorstand 0,75 Euro je Aktie vorschlagen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
27.02.2026 11:36
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.751 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.655 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.651 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2599 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1340 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1219 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Oberösterreich
AMAG aus Innviertel
Gewinn von Aluerzeuger um ein Fünftel geschrumpft
Krone Plus Logo
KI im Klassenzimmer
„Die Frage lautet nicht ob, sondern eher wie?“
TopTalent Snooker
Lukas spielt lieber mit Kugeln als mit dem Handy
FP und VP schockiert
„Baum-Aufpasser“ kosten Stadt 4000 Euro pro Baum
Im Salzkammergut
„Bist du Moped!“: Streife verfolgte zwei Teenager
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf