Gewinn von Aluerzeuger um ein Fünftel geschrumpft

US-Zölle und Wettbewerbsdruck

Die Umsatzerlöse stiegen um 2,1 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro. Der gestiegene Aluminiumpreis konnte einer geringeren Absatzmenge entgegenwirken. Mit 417.600 Tonnen lag der Absatz um 1,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen sank um 23,5 Prozent auf 137 Millionen Euro. „Ein insgesamt zunehmender Wettbewerbsdruck, Auswirkungen infolge der US-Zölle sowie anhaltend hohe Energie- und Personalkosten am Standort Ranshofen“ hätten den Margendruck erhöht, schreibt das Unternehmen.