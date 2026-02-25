Für eine Handvoll Euro: Großer Schaden in Schulen

„Bewegungsmelder wurden einfach runtergehauen“

Der Steyregger Bürgermeister Christian Hintringer (SPÖ) sagt: „Wir haben am Gang Bewegungsmelder, die haben sie einfach runtergehauen. Unsere Decken sind aber recht hoch, darum schätze ich, dass das eher keine Kinder gewesen sein werden. Die Gauner haben vier Türen aufgebrochen, aber nur einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeutet.“ Was ihn besonders ärgert: Das gestohlene Geld hatten Schüler für einen guten Zweck gesammelt. „Der Sachschaden ist sicher viel höher als die Beute“, so der Bürgermeister