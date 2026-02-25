Vorteilswelt
Einbruchsserie

Für eine Handvoll Euro: Großer Schaden in Schulen

Oberösterreich
25.02.2026 08:00
Eine der aufgebrochenen Türen in der Mittelschule Steyregg
Eine der aufgebrochenen Türen in der Mittelschule Steyregg(Bild: Gemeinde Steyregg/Gerhard Hintringer)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Gauner nutzten die Semesterferien für Coups in mindestens fünf Schulen in Oberösterreich. Die Kripo glaubt aber nicht an eine Serie, sondern eher an junge Gelegenheitstäter.

Großer Schaden, kleine Beute: Ein Muster, das bei Schuleinbrüchen immer gleich bleibt. Dennoch sind die Schulgebäude besonders in den Ferien bei Gaunern und solchen, die es werden wollen, als Tatorte beliebt. Meist gibt es keine unmittelbaren Nachbarn, kaum Alarmanlagen und auch die Räumlichkeiten sind nicht gesichert, weiß Christian Schmidseder, Ermittlungsbereichsleiter Diebstahl beim Landeskriminalamts OÖ, wie die Einbrecher „ticken“.

Zitat Icon

Die Einbrecher haben vier Türen aufgebrochen. Der Schaden ist wirklich groß. Und was haben sie erbeutet? Es war ein kleiner Betrag.

Gerhard Hintringer, SPÖ, Bürgermeister Steyregg

Bild: Horst Einöder/Flashpictures

Fünf Schulen betroffen
Nach den Semesterferien trudelten bei ihm bereits fünf Meldungen ein: In der Informatik-Mittelschule Steyregg, in Bad Zell, Tragwein, Aschach an der Donau und in Neufelden wurden derartige Coups verübt.

„Bewegungsmelder wurden einfach runtergehauen“
Der Steyregger Bürgermeister Christian Hintringer (SPÖ) sagt: „Wir haben am Gang Bewegungsmelder, die haben sie einfach runtergehauen. Unsere Decken sind aber recht hoch, darum schätze ich, dass das eher keine Kinder gewesen sein werden. Die Gauner haben vier Türen aufgebrochen, aber nur einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeutet.“ Was ihn besonders ärgert: Das gestohlene Geld hatten Schüler für einen guten Zweck gesammelt. „Der Sachschaden ist sicher viel höher als die Beute“, so der Bürgermeister

Sind also wieder Profi-Schuleinbrecher unterwegs? 
Davon geht Kriminalist Schmidseder eher nicht aus: „Vor ein, zwei Jahren hatten wir richtige Serien mit drei unterschiedlichen Verbrechergruppen. Die haben damals 30 bis 40 Schulen heimgesucht. Diesen Tätern konnten wir aber das Handwerk legen.“

Lesen Sie auch:
65 Fälle geklärt
Einbrüche in Schulen: Täterbande wurde gefasst
17.01.2025
In flagranti erwischt
Mann soll in Schulen und Hotels eingebrochen sein
06.01.2025
Einiges am Kerbholz
Bursch brach zehnmal in seine ehemalige Schule ein
24.01.2026

Wie groß der angerichtete Schaden oftmals ist, illustriert Schmidseder mit einem Kriminalfall, der ihm im Gedächtnis geblieben ist: „Damals wurden in einer Schule 16 Türen zerstört. Die Einbrecher haben aber gerade einmal 1000 Euro erbeutet.“

Oberösterreich

