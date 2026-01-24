Bursch brach 10 Mal in seine ehemalige Schule ein

Dieser 18-jährige Rieder hat ein Problem mit Schule und Job – und das lebt er kriminell aus. Zehnmal soll er in Hohenzell in eine Privatschule, die er früher selbst besuchte, eingestiegen sein. Den Schlüssel hatte er während der Schulzeit mitgehen lassen. Mit vier Komplizen (17 und 20 Jahre) ließ er Werkzeug, Rasenmähertraktor und Bargeld aus dem Tresor mitgehen. Außerdem soll er Inventar zerschlagen haben.