Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Und noch Einiges mehr:

Bursch brach 10 Mal in seine ehemalige Schule ein

Oberösterreich
24.01.2026 16:00
Der Bursch durchsuchte die Räumlichkeiten seiner alten Schule in Hohenzell (Symbolbild)
Der Bursch durchsuchte die Räumlichkeiten seiner alten Schule in Hohenzell (Symbolbild)(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Gerne kam ein 18-jähriger Innviertler in seine alte Schule zurück – aber nicht, um Lehrer zu besuchen. Sondern, um sie auszuplündern. Der Bursch wurde mit einigen Komplizen als Serieneinbrecher und Vandale ausfindig gemacht. Jetzt gibt´s vor Gericht die „Schule fürs Leben“.

0 Kommentare

Dieser 18-jährige Rieder hat ein Problem mit Schule und Job – und das lebt er kriminell aus. Zehnmal soll er in Hohenzell in eine Privatschule, die er früher selbst besuchte, eingestiegen sein. Den Schlüssel hatte er während der Schulzeit mitgehen lassen. Mit vier Komplizen (17 und 20 Jahre) ließ er Werkzeug, Rasenmähertraktor und Bargeld aus dem Tresor mitgehen. Außerdem soll er Inventar zerschlagen haben.

Auch Ex-Arbeitgeber beklaut
Bei seinem Ex-Arbeitgeber, dem Lagerhaus, habe er auch zweimal eingebrochen, ließ im Oktober und November des Vorjahres 36 Alu-Kompletträder, vier Felgen und acht Reifen mitgehen.

Schneestangen geschrottet, Mistkübel gesprengt
Und in den Gemeinden Waldzell, Lohnsburg und Mettmach soll er 110 Schneestangen mit seinem nicht zugelassenen Auto, das inzwischen verschrottet ist, umgefahren und dazu in der Silvesternacht sechs Mistkübel gesprengt haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
145.366 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
97.329 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.654 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Mehr Oberösterreich
Und noch Einiges mehr:
Bursch brach 10 Mal in seine ehemalige Schule ein
Verschmutzte Autos
Wegen Witterung Ansturm auf die Waschstraßen
Neues Theaterprojekt
Kajsa Boström: „Die Phantasie braucht Platz“
Innenminister am Zug
Nächste Stufe im Duell um Polizei-Vizechef in OÖ
Im Bundesvergleich
Oberösterreich hat die geringste Single-Dichte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf