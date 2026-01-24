Bursch brach 10 Mal in seine ehemalige Schule ein

Gerne kam ein 18-jähriger Innviertler in seine alte Schule zurück – aber nicht, um Lehrer zu besuchen. Sondern, um sie auszuplündern. Der Bursch wurde mit einigen Komplizen als Serieneinbrecher und Vandale ausfindig gemacht. Jetzt gibt´s vor Gericht die „Schule fürs Leben“.
Dieser 18-jährige Rieder hat ein Problem mit Schule und Job – und das lebt er kriminell aus. Zehnmal soll er in Hohenzell in eine Privatschule, die er früher selbst besuchte, eingestiegen sein. Den Schlüssel hatte er während der Schulzeit mitgehen lassen. Mit vier Komplizen (17 und 20 Jahre) ließ er Werkzeug, Rasenmähertraktor und Bargeld aus dem Tresor mitgehen. Außerdem soll er Inventar zerschlagen haben.
Auch Ex-Arbeitgeber beklaut
Bei seinem Ex-Arbeitgeber, dem Lagerhaus, habe er auch zweimal eingebrochen, ließ im Oktober und November des Vorjahres 36 Alu-Kompletträder, vier Felgen und acht Reifen mitgehen.
Schneestangen geschrottet, Mistkübel gesprengt
Und in den Gemeinden Waldzell, Lohnsburg und Mettmach soll er 110 Schneestangen mit seinem nicht zugelassenen Auto, das inzwischen verschrottet ist, umgefahren und dazu in der Silvesternacht sechs Mistkübel gesprengt haben.
