„Radfahrer zahlen mehr und bleiben auch länger“

Mit charmanten Superlativen punkten

In Destinationen wie dem 360° Alpenland, dem Quellenviertel oder dem Salzkammergut gehen Sport- und Erholung in der Natur Hand in Hand mit Kulturveranstaltungen oder Gesundheits- und Wellnessangeboten. „Wir wollen bei unseren Gästen mit charmanten Superlativen wie gastfreundlich, erholsam, authentisch punkten“, so Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. Mit dem Slogan „Echt jetzt!“ wurde ein neuer Markenauftritt geschaffen, der darauf hinweist, dass unser Bundesland sich seiner Stärken bewusst ist und die diversen Zielgruppen anspricht. So wirbt ein Plakat mit dem Motto „Work-Bike-Balance“ für die Radoffensive, auf einem weiteren sieht man eine junge Frau aus einem glasklaren Gewässer auftauchen. „Tauch ein in Oberösterreichs Thermen-, Gesundheits- und Wellnessangebot“ liest man in dicken Buchstaben. Der neue Markenauftritt macht Lust auf Urlaub in unserem Bundesland.