Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OÖ Tourismuskampagne

„Radfahrer zahlen mehr und bleiben auch länger“

Oberösterreich
24.02.2026 16:00
Eines der sieben neuen Sujets vermarktet Oberösterreich als Radbundesland.
Eines der sieben neuen Sujets vermarktet Oberösterreich als Radbundesland.(Bild: OÖ Tourismus)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Mit der Tourismuskampagne „Echt jetzt!“ möchte die Branche voll durchstarten. Turbo für Ganzjahresangebote und Digitalisierung. Mehr Schlagkraft in den internationalen Märkten.

0 Kommentare

Sie geben rund 200 Euro pro Tag aus, deutlich mehr als die anderen Urlauber, und bleiben zwischen vier und 14 Tagen – auch deutlich länger als der Rest. Das sind Gründe, weshalb ein Schwerpunkt der neuen oö. Tourismuskampagne auf den Radfahrern liegt: zahlreiche neue Angebote, mehr als 2500 Kilometer touristisch genutzte Radwege, mehr als 180 Touren für Rennrad und Gravelbike. Zudem setzten die sieben regionalen Tourismusverbände auf den Ganzjahrestourismus unter dem Motto „OÖ ist jede Woche eine Reise wert“.

Mit charmanten Superlativen punkten
In Destinationen wie dem 360° Alpenland, dem Quellenviertel oder dem Salzkammergut gehen Sport- und Erholung in der Natur Hand in Hand mit Kulturveranstaltungen oder Gesundheits- und Wellnessangeboten. „Wir wollen bei unseren Gästen mit charmanten Superlativen wie gastfreundlich, erholsam, authentisch punkten“, so Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. Mit dem Slogan „Echt jetzt!“ wurde ein neuer Markenauftritt geschaffen, der darauf hinweist, dass unser Bundesland sich seiner Stärken bewusst ist und die diversen Zielgruppen anspricht. So wirbt ein Plakat mit dem Motto „Work-Bike-Balance“ für die Radoffensive, auf einem weiteren sieht man eine junge Frau aus einem glasklaren Gewässer auftauchen. „Tauch ein in Oberösterreichs Thermen-, Gesundheits- und Wellnessangebot“ liest man in dicken Buchstaben. Der neue Markenauftritt macht Lust auf Urlaub in unserem Bundesland.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
185.388 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
180.274 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.536 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3911 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1222 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Oberösterreich
OÖ Tourismuskampagne
„Radfahrer zahlen mehr und bleiben auch länger“
Brucknerhaus Linz
Lisa Eckhart: Vulgär in Versace und Leggings
Wieder keine Einigung
Erneut Streik in den Ordensspitälern in OÖ
Landestheater Linz
Künstliche Intelligenz übernimmt Rolle im Theater
Bei Logistikfirma
Hier entsteht größter Batteriespeicher des Landes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf