„Radfahrer zahlen mehr und bleiben auch länger“

Mit der Tourismuskampagne „Echt jetzt!“ möchte die Branche voll durchstarten. Turbo für Ganzjahresangebote und Digitalisierung. Mehr Schlagkraft in den internationalen Märkten.
Sie geben rund 200 Euro pro Tag aus, deutlich mehr als die anderen Urlauber, und bleiben zwischen vier und 14 Tagen – auch deutlich länger als der Rest. Das sind Gründe, weshalb ein Schwerpunkt der neuen oö. Tourismuskampagne auf den Radfahrern liegt: zahlreiche neue Angebote, mehr als 2500 Kilometer touristisch genutzte Radwege, mehr als 180 Touren für Rennrad und Gravelbike. Zudem setzten die sieben regionalen Tourismusverbände auf den Ganzjahrestourismus unter dem Motto „OÖ ist jede Woche eine Reise wert“.
Mit charmanten Superlativen punkten
In Destinationen wie dem 360° Alpenland, dem Quellenviertel oder dem Salzkammergut gehen Sport- und Erholung in der Natur Hand in Hand mit Kulturveranstaltungen oder Gesundheits- und Wellnessangeboten. „Wir wollen bei unseren Gästen mit charmanten Superlativen wie gastfreundlich, erholsam, authentisch punkten“, so Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. Mit dem Slogan „Echt jetzt!“ wurde ein neuer Markenauftritt geschaffen, der darauf hinweist, dass unser Bundesland sich seiner Stärken bewusst ist und die diversen Zielgruppen anspricht. So wirbt ein Plakat mit dem Motto „Work-Bike-Balance“ für die Radoffensive, auf einem weiteren sieht man eine junge Frau aus einem glasklaren Gewässer auftauchen. „Tauch ein in Oberösterreichs Thermen-, Gesundheits- und Wellnessangebot“ liest man in dicken Buchstaben. Der neue Markenauftritt macht Lust auf Urlaub in unserem Bundesland.
