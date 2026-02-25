Magier-Duo ist wieder „Dreifach zauberhaft“

Längst haben sie auch ihre zweite Heimat Las Vegas erobert. So standen sie als erste Österreicher für 500 Shows am berühmten Strip in Las Vegas auf der Bühne und begeisterten im Vorjahr mit 100 Shows im Rahmen von Shin Lims „LIMITLESS“ das Publikum. Ihre Erfahrungen in der Entertainment-Metropole inspirierten das Programm – von der Kostüm-Designerin von Lady Gaga bis zu Designern des Cirque du Soleil und Styling-Tipps von Heidi Klum.