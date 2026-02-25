Vorteilswelt
Magier-Duo ist wieder „Dreifach zauberhaft"

Wien ist leiwand
25.02.2026 07:45
Promotion
(Bild: Lukas Rauchhono)

Volle Hallen, begeisterte Zuschauer und magische Momente. Mit ihrer Show „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ knüpften Thommy Ten & Amélie van Tass nahtlos an die Erfolge der Vergangenheit an. Sichern Sie sich noch jetzt Tickets für die Österreich Tour 2026/2027

Die Weltmeister der Mentalmagie touren auch heuer und 2027 wieder durch ihre Heimat. So machen sie unter anderem in St. Pölten, Wien, Graz, Wiener Neustadt, Linz, Innsbruck, Dornbirn und Salzburg Halt.

„Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ ist das bisher größte Meisterstück von Thommy Ten & Amélie van Tass. Mit ihrer außergewöhnlichen Mentalmagie, eigens kreierten Illusionen sowie der beeindruckenden Inszenierung setzen sie neue Maßstäbe und beweisen, warum sie zu den erfolgreichsten Magiern der Welt zählen.

Die Zuschauer erwartet die größte Mentalmagie-Show der Welt, direkt aus Las Vegas!

Thommy & Amélie

Längst haben sie auch ihre zweite Heimat Las Vegas erobert. So standen sie als erste Österreicher für 500 Shows am berühmten Strip in Las Vegas auf der Bühne und begeisterten im Vorjahr mit 100 Shows im Rahmen von Shin Lims „LIMITLESS“ das Publikum. Ihre Erfahrungen in der Entertainment-Metropole inspirierten das Programm – von der Kostüm-Designerin von Lady Gaga bis zu Designern des Cirque du Soleil und Styling-Tipps von Heidi Klum.

Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show
(Bild: Black Neon Entertainment)

Holen Sie sich Ihre Tickets für Thommy Ten & Amélie an Tass im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

  • 20.03.2026, 19:30 Uhr – restlos ausverkauft
    Stadthalle Graz, Graz
Wien ist leiwand
25.02.2026 07:45
Loading
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Jetzt Tickets sichern!
Magier-Duo ist wieder „Dreifach zauberhaft"
Nostalgie & Zukunft
Peach Tinted: Maximale Freiheit in Sound und Leben
Orchideen-Schau
Fünf Tage verfrühter Frühling in Hirschstetten
„Krone“-Interview
BZFOS: Eine Geister-Nostalgiefart durch den Prater
Wiener der Woche
Allzeit bereit: Team Tierschutz bildet Helfer aus
