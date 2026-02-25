Magier-Duo ist wieder „Dreifach zauberhaft“

Volle Hallen, begeisterte Zuschauer und magische Momente. Mit ihrer Show „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ knüpften Thommy Ten & Amélie van Tass nahtlos an die Erfolge der Vergangenheit an. Sichern Sie sich noch jetzt Tickets für die Österreich Tour 2026/2027!
Die Weltmeister der Mentalmagie touren auch heuer und 2027 wieder durch ihre Heimat. So machen sie unter anderem in St. Pölten, Wien, Graz, Wiener Neustadt, Linz, Innsbruck, Dornbirn und Salzburg Halt.
„Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ ist das bisher größte Meisterstück von Thommy Ten & Amélie van Tass. Mit ihrer außergewöhnlichen Mentalmagie, eigens kreierten Illusionen sowie der beeindruckenden Inszenierung setzen sie neue Maßstäbe und beweisen, warum sie zu den erfolgreichsten Magiern der Welt zählen.
Die Zuschauer erwartet die größte Mentalmagie-Show der Welt, direkt aus Las Vegas!
Thommy & Amélie
Längst haben sie auch ihre zweite Heimat Las Vegas erobert. So standen sie als erste Österreicher für 500 Shows am berühmten Strip in Las Vegas auf der Bühne und begeisterten im Vorjahr mit 100 Shows im Rahmen von Shin Lims „LIMITLESS“ das Publikum. Ihre Erfahrungen in der Entertainment-Metropole inspirierten das Programm – von der Kostüm-Designerin von Lady Gaga bis zu Designern des Cirque du Soleil und Styling-Tipps von Heidi Klum.
Jetzt noch schnell sein, die Show ist heiß begehrt. Holen Sie sich Ihre Tickets für Thommy Ten & Amélie an Tass im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at